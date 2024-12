Kinderen Baas in de cinema in Anzegem

Op vrijdag 3 januari wordt de theaterzaal van de Stringe opnieuw omgetoverd tot een échte cinema. In de programmatie zijn twee films opgenomen.

In de voormiddag speelt ‘Dikkie Dik en de verdwenen knuffel’. De deuren gaan open om 9.10 uur, en de film duurt van 9.30 uur tot 10.45 uur. Dikkie Dik ontdekt dat er iets ergs is gebeurd: zijn liefste knuffel Beer is verdwenen! Samen met Poes Muis gaat hij op onderzoek uit en daarbij stuiten ze op onverwachte uitdagingen.

In de namiddag is het de beurt aan ‘Minoes’. Voor deze film gaan de deuren open om 13.30 uur, en film duurt van 13.30 uur tot 15.10 uur. Wanneer journalist Tibbe Juffrouw Minoes voor het eerst ontmoet, zit ze in haar groene mantelpakje hoog in een boom, gevlucht voor een hond. Raar! Tot blijkt dat Minoes eigenlijk een kat is. Door giftig afval te eten, dat ze gevonden heeft bij de fabriek, is ze veranderd in een mens.

De tickets zijn verkrijgbaar in de bibliotheek in de Landergemstraat 1A – 8570 Anzegem, of kan je reserveren via bibinfo@anzegem.be of 056/68.14.22 Betalen kan cash of via Payconiq. Een kaartje heb je al voor 3 euro.