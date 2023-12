Kinderdagverblijven Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes overgenomen door De Kikker

Eind vorig jaar werd door het agentschap Opgroeien bekendgemaakt dat de kinderdagverblijven Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes in Moerbrugge op 19 januari 2023 moeten sluiten. Systematische administratieve tekortkomingen lagen aan de basis van die beslissing. “Na een lang traject van opvolging slaagt de organisator er niet in om vastgestelde tekorten op een duurzame manier weg te werken om de kwaliteit en zorg te garanderen. Daarom zal halfweg januari de vergunning van die organisator geschrapt worden”, liet Nele Wouters van het agentschap destijds weten.

Tegen de beslissing ging de toenmalige zaakvoerster Anja Lust in beroep en ondertussen werkte ze koortsachtig aan een oplossing voor de 72 kinderen. Na maandenlange procedures heeft de rechter ook in beroep de sluiting van het omstreden kinderdagverblijf De Zeven Dwergjes en het aanpalende opvanginitiatief Sneeuwwitje in Moerbrugge, bij Oostkamp, bevestigd. Uiteindelijk zou het kinderdagverblijf moeten sluiten op 1 september.

Steun van de ouders

Verschillende ouders uitten hun steun voor het kinderdagverblijf De Zeven Dwergjes in Oostkamp, dat volgens het agentschap Opgroeien de deuren moet sluiten. “Wanneer je als ouder het kostbaarste afgeeft aan een derde en je ziet dat je kind onmiddellijk op zijn of haar gemak is, dan is dit geruststellend. Anja Lust is een dame die haar hart en ziel in deze opvang steekt en bijzonder goed is in de omgang met de kinderen”, vertelde Frank Scheerlinck.

“Hoewel we hier geen verantwoordelijkheid in hebben, hebben we hard mee gezocht naar oplossingen” – burgemeester Jan de Keyser

De vele steunbetuigingen en acties toonden dat de uitbaatster in haar juridische strijd gesteund werd door bijna alle ouders die hun kinderen aan haar toevertrouwd hadden. Na intense onderhandelingen van de gemeente Oostkamp met Anja Lust, het agentschap Opgroeien en potentiële overnemers is er een kandidaat-overnemer gevonden voor het kinderopvanginitiatief Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes. Ferm Kinderopvang engageerde zich om de komende maanden de opvang te organiseren van de kinderen die er momenteel verblijven én van de kinderen die er binnenkort zouden starten. De gemeente Oostkamp zou financieel bijspringen. Ondertussen werd ook uitgekeken naar een meer permanente oplossing voor de kinderopvang in Moerbrugge. Net op de valreep werd er een akkoord gesloten met de kinderopvang De Kikker.

Burgemeester Jan de Keyser: “Het was een moeilijk half jaar, in de eerste plaats voor de uitbaatster zelf en de ouders die in onzekerheid zaten of hun kindje wel nog opgevangen zou kunnen worden. Hoewel we als gemeente hier geen verantwoordelijkheid in hebben, hebben we hard mee gezocht naar oplossingen. Ik zal niet ontkennen dat de beslissing van de uitbaatster om een kortgeding aan te spannen en de beslissing van Ferm om af te zien van de voorbereide oplossing, voor ons een lastig moment was. Met Ferm Kinderopvang hadden we een vertrouwde, kwaliteitsvolle partner gevonden. Er is heel wat tijd in dit dossier gestoken, maar steeds hielden we de focus op een oplossing voor de ouders. De snelle overname door De Kikker was het meest gunstige traject om voor de ouders zoveel mogelijk continuïteit te garanderen. Er is hiermee aan de slag gegaan en er is een uitbater gevonden die eerst via het principe van de tijdelijke vervangcapaciteit de kinderopvang kan overnemen. Die beslissing werd begin deze week toegelicht aan de ouders, waarbij zij meteen kennis konden maken met de overnemer.”

Groepsopvang

Ondertussen is er een permanente oplossing gekomen. De kinderdagverblijven Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes werden overgenomen door De Kikker. Groepsopvang De Kikker ofwel Stann BV is in 2005 opgericht door Ann Seys en Stefanie Versluys. Er is al sinds enkele jaren een visie en missie door moeder en dochter binnen de groepsopvang in de regio Brugge en Torhout. Hun missie is als groepsopvang om kwaliteitsvolle, huiselijke, familiale en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te organiseren voor kinderen van 0 tot 3,5 jaar. Ze willen binnen hun vestigingen een warme sfeer scheppen, waar de kinderen een thuis vinden en waar plaats is voor een knuffel, een verhaal, muziek. In deze thuis worden de kinderen optimaal verzorgd, kunnen ze zich uitleven en leren ze sociaal met elkaar omgaan. (GST)