Kinderdagverblijf uit Oostkamp vangt bot in beroep en ziet sluiting definitief bevestigd: “Strijd werd niet eerlijk gestreden”

Na maandenlange procedures heeft de rechter ook in beroep de sluiting van het omstreden kinderdagverblijf De Zeven Dwergjes en het aanpalende opvanginitiatief Sneeuwwitje in Moerbrugge, bij Oostkamp, bevestigd. Zaakvoerster Anja Lust werkt intussen koortsachtig aan een oplossing voor de 72 kinderen, want op 1 september moeten de deuren dicht. “De strijd werd niet eerlijk gestreden”, meent ze.

Systematische administratieve tekortkomingen

Eind vorig jaar besliste het Agentschap Opgroeien dat De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje op 19 januari de deuren moesten sluiten. Systematische administratieve tekortkomingen lagen aan de basis van die beslissing, die er kwam na een lang traject van opvolging. Zaakvoerster Anja Lust tekende tevergeefs bezwaar aan tegen de sluiting, waarop ze naar de rechtbank trok.

Via een procedure in kort geding kon ze verkrijgen dat de sluiting ten vroegste op 1 september in mocht gaan. Via een andere procedure vocht ze ook de sluiting zelf aan, maar het Hof van Beroep in Gent maakte deze week een einde aan die strijd. “De rechtbank heeft opnieuw onze beslissing bevestigd”, zegt woordvoerder Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien. “De opheffing van de vergunningen van Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes zal hierdoor definitief ingaan vanaf 1 september.”

Volgens het Agentschap zijn de tekortkomingen bij het opvanginitiatief niet min. Zo bleek de registratie van de aanwezige kindjes bij opeenvolgende controles niet in orde. Zo’n registratie is van groot belang wanneer de crèche geëvacueerd moet worden in noodsituaties, bijvoorbeeld bij een brand. Volgens het agentschap Opgroeien werd bij de beslissing tot sluiting niet over één nacht ijs gegaan. “Die was het eindpunt van een lang traject van opvolging en handhaving”, klonk het destijds. “De opvang kreeg daarbij alle kansen om de vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken. We namen deze beslissing vanuit het belang van alle kinderen in die opvang.”

Oneerlijke strijd

De zaakvoerster schrikt niet van de beslissing van de rechtbank. “Natuurlijk had ik nog een sprankel hoop”, reageert Anja.

“Maar we wisten dat de kans heel reëel was dat we de strijd zouden verliezen. Die werd mijns inziens niet eerlijk gestreden. Ik heb maandenlang gevraagd om met het Agentschap Opgroeien rond de tafel te gaan zitten, maar tevergeefs. Ik nam intussen al heel wat maatregelen, maar ze doen geen moeite meer om te komen kijken. Nu heb ik maar één doel voor ogen: een doorstart realiseren, zodat de ouders niet in de problemen komen en mijn personeel niet op straat komt te staan.”

Oplossing

Het Agentschap Opgroeien werkte samen met de gemeente Oostkamp en Ferm eerder al een tijdelijke oplossing uit voor het kinderdagverblijf in de vorm van achttien maanden vervangcapaciteit. De continuïteit was hiermee verzekerd, maar door de procedureslag en het uitstel van de sluiting viel deze regeling in het water. Maar volgens Anja is er een andere oplossing in de maak. “De onderhandelingen zijn volop bezig”, zegt ze. “Als alles goed verloopt, zullen de kinderen op dezelfde locatie opgevangen kunnen worden. De ouders hoeven zich voorlopig dus geen zorgen te maken. Hopelijk geeft ook het Agentschap Opgroeien zijn zegen, want dat heeft tenslotte het laatste woord.”

Volgens de gemeente worden samen met het Agentschap Opgroeien diverse pistes verder onderzocht. “We gaan maandagavond in overleg met de ouders”, reageert burgemeester Jan de Keyser (CD&V). (AFr)