Kinderdagverblijf ’t Harlekijntje eindelijk van start: “Voor veel mensen niet evident geweest de voorbije twee weken”

Kinderdagverblijf ’t Harlekijntje is eindelijk terug opgestart tot groot jolijt van de ouders van veertien kindjes. Het gaat om een pop-up ter vervanging van het gesloten kinderdagverblijf De Kikker. “De dankbaarheid van de ouders is bijzonder groot”, klinkt het bij begeleider Veronica.

Opluchting overheerste toen woensdagmorgen de eerste ouders hun kinderen afzetten aan de pop-up. Die werd in amper twee weken tijd door de gemeente klaargespeeld. En dat was niet zo evident.

“We kregen zelfs felicitaties van Kind & Gezin”, zegt burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn (CD&V). “Omdat we het zo snel klaar gekregen hebben. Na de sluiting van De Kikker zijn we meteen naar oplossingen gaan zoeken. Die vonden we in een containerbouw achteraan het Vrijetijdscentrum van Jabbeke. De pop-up sluit aan tegen de Buitenschoolse Kinderopvang die er al gevestigd was.”

De sluiting twee weken geleden kwam tot stand na een verhitte discussie tussen De Kikker en het gemeentebestuur, omdat de gemeente had aangegeven het kinderdagverblijf vanaf januari terug zelf te runnen. Dik tegen de zin van de uitbater van De Kikker. Die besloot onmiddellijk het kinderdagverblijf te sluiten waardoor de ouders van zestien kinderen met de handen in het haar zaten.

Haalbare prijs

De gemeente opteerde voor vier containers. Drie worden gebruikt voor de leefruimte, de vierde wordt gebruikt als afgesloten slaapruimte. “De kinderen hebben alles wat ze hier nodig hebben. Bovendien kunnen we de prijs zo laag mogelijk houden. Bij De Kikker zou de prijs stijgen naar 35 euro en dat is veel te veel voor de ouders. We hebben de prijs nu vastgesteld op 26 euro en dat is al meer haalbaar. Daar zit ook een warme maaltijd inbegrepen. We hebben nu veertien kinderen en twee die af en toe eens komen. We hebben in principe de accommodatie om nog twee kinderen meer op te vangen, maar die plaatsen willen we vrijhouden voor noodgevallen.”

“De dankbaarheid bij de ouders is bijzonder groot”, zegt kinderbegeleider Veronica. “Vooral ook omdat die mensen twee weken lang regelingen hebben moeten treffen om toch te kunnen gaan werken. Ik kan begrijpen dat dat voor die mensen niet evident geweest is. Maar kijk, wij zijn er nu om hun kindjes op te vangen met heel veel liefde.”

Verhuis in januari

De gemeente huurt de containers voorlopig en het meubilair en speelgoed werd aangekocht. “We waren sowieso van plan om het kinderdagverblijf op termijn via de gemeente over te nemen”, duidt de burgemeester. “Dan moesten we sowieso investeren in materiaal en speelgoed. Dat kunnen we nu gebruiken als we verhuizen. In januari keren we – zoals eerder al voorzien was – terug naar de Constant Permekelaan. De kinderen zullen vanaf dan op hun vertrouwde locatie ontvangen kunnen worden.”

