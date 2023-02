Kinderdagverblijf De Meulebeertjes bestaat vijf jaar: “We willen elk kind laten schitteren”

Op 1 februari 2018 zag het kinderdagverblijf De Meulebeertjes in de Bonestraat 33 in Meulebeke het levenslicht. Aan de doopvont stonden twee overtuigde jonge mama’s: Kimberly Rooze en Ellen Rosseel.

Al liggen de kinderdagverblijven momenteel onder vuur, toch zetten Kimberly en Ellen en Natalie Baekelandt zich voor het volle pond in om van hun Meulebeertjes een extra warm nest te maken waar geborgenheid troef is.

Passie, liefde en geduld

Kimberly (32 jaar, mama van twee kinderen): “Ellen en ik werkten al enkele jaren in een kinderdagverblijf. In 2017, na heel wat gesprekken en na evenveel wikken en wegen, kwamen we tot het besluit om zelf met een kinderdagverblijf van start te gaan omdat wij er een eigen visie op nahielden.”

“Wie met een kinderdagverblijf van start gaat, moet de passie, de liefde en het geduld voor kinderen bezitten. Je moet de kinderen die je toevertrouwd worden, behandelen als je eigen kinderen. Dit is onze sterkte. Het is noodzakelijk dat je de kinderen blijft prikkelen, dat kan bijvoorbeeld door een verandering in het interieur of door hen nieuwe uitdagingen aan te bieden.”

Eerlijke communicatie

Ellen (32 jaar, mama van twee kinderen): “Tot onze opdracht behoort eveneens de eerlijke communicatie met de ouders. We houden hen voortdurend op de hoogte omtrent de ontwikkeling van hun lievelingen”, vertelt ze.

“Tijdens de coronaperiode moesten we verplicht drie weken sluiten. Het waren drie harde weken voor ons, maar toch hebben we heel wat geleerd uit die lockdown. Zo komen de ouders niet meer binnen in de grote ontspannings- en speelruimte. De kindjes worden aan ons toevertrouwd in de gang en daar ook terug opgehaald. We maken steeds de tijd voor een gesprek met de ouders. We beperken ons tot 18 kinderen, een aantal dat we zonder moeite halen, want ons kinderdagverblijf is nu al tot eind maart 2024 volzet.”

De zorg primeert

Natalie Baekelandt (47 jaar, mama van drie kinderen): “Het runnen van een kinderdagverblijf houdt heel wat meer in dan enkel zorg dragen voor de kleintjes. We moeten ons voortdurend de vraag stellen wat nog beter kan. We krijgen hierbij pedagogische ondersteuning van ‘Ex-Aequo’. Daarnaast moeten we ons steeds kunnen verantwoorden bij Kind en Gezin.”

“Er is de aanzienlijke administratie, we kunnen hier 18 kinderen opvangen van drie maanden tot drie jaar oud. We hebben een voortdurende aandacht voor de veiligheid, we bezitten een crisisprocedure en een risicoanalyse en dan is er nog het kwaliteitshandboek. De zorg voor de kinderen moet primeren. Ons motto luidt: Je kan niet van elk kind een ster maken maar je kan ze wel allemaal laten schitteren.”