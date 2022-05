Kindercarrousel Zedelgem wijst ouders de weg naar Huis van het Kind

Alle organisaties van Huis van het Kind pakten in Zedelgem voor de vijfde maal uit met de Kindercarrousel. Door die speelse ontmoetingsnamiddag leren ouders waar ze met hun vragen rond opvoeden en opgroeien terecht kunnen.

Een gezellige drukte hing er deze zaterdagmiddag in dienstencentrum De Braambeier. Tientallen ouders en grootouders met jonge kinderen konden er met spel en plezier het Huis van het Kind ontdekken. Die naam is een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Zedelgem, Oostkamp en Damme, hun OCMW’s, en de organisaties voor kinderen die bij ouders al welbekend zijn, zoals: Kind en Gezin, Ferm Kinderopvang, en Kind en Preventie. Het Huis van het Kind bundelt de bestaande diensten voor jonge gezinnen, en wil ze meer toegankelijk maken.

Hoe en bij welke kinderopvang schrijf ik me in? Wie heeft ervaring met kraamzorg of gedragsproblemen bij kinderen? Bij Huis van het Kind zijn ouders met heel concrete vragen letterlijk kind aan huis. Ingrid Jacobs, provinciemanager van Ferm Kinderopvang, bouwde mee de samenwerking tussen de drie gemeenten uit.

Netwerkmomenten

“We organiseren netwerkmomenten en vorming voor wie professioneel kinderen begeleidt. Voor ouders zijn we dan weer een welkom aanspreekpunt. Ons doel is onder één naam bruggen te slaan tussen ouders en wie zich professioneel inzet met de zorg en opvoeding van kinderen.”

De talrijke opkomst op elke Kindercarrousel toont dat ouders nood hebben aan wegwijs en kennis. In een gemoedelijke sfeer delen ze er hun ervaringen. Ze komen er in contact met de ervaring van organisaties die er al generaties zijn, maar van naam veranderden. Kind en Gezin heette Kinderwelzijn, een deel van Ferm was bekend als Landelijke kinderopvang.

“Die organisaties blijven nauw jonge gezinnen ondersteunen, ook dankzij vele vrijwilligers”, benadrukt Ingrid Jacobs. “Wij zoeken steeds kinderbegeleiders, jobstudenten en onthaalouders. We blijven Huis van het Kind via vele kanalen zoals sociale media en kinderopvang in de kijker zetten. De Kindercarrousel in Damme komt er aan op woensdag 22 juni in de Cultuurfabriek.”

(HV)