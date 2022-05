Kindercarrousel Oostkamp wijst ouders de weg naar Huis van het Kind

Op 4 mei vond de Kindercarrousel Oostkamp plaats in Ridefort in Ruddervoorde. Deze bracht ouders in contact met de werking van het Huis van het Kind waar ze terecht kunnen voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien.

Een kindercarrousel is een speelse en gezellige ontmoetingsnamiddag voor (groot)ouders en hun jonge (klein)kinderen. In Ruddervoorde maakten meer dan 300 ouders en kinderen via leuke workshops kennis met de werking van het Huis van het Kind. Zo bestond het aanbod uit : laat je schminken, zandkleurplaten, beestige bladcollage, Speel-O-bus, kies je eigen tattoo, kinderopvangpret, goochelen, vakantie, speelplein, vertelmoment en vrij spel. Zij kwamen er in contact met de expertise van de verschillende partners. De vele ouders en grootouders genoten ook van de leuke ontmoetingskansen met andere ouders met wie zij, in een gemoedelijke sfeer, ervaringen konden delen.

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen OCMW en Gemeente Zedelgem, OCMW en Gemeente Oostkamp, OCMW en Stad Damme, Kind en Gezin, Ferm Kinderopvang, Kind en Preventie, ECK De Wieg, Reddie Teddy, Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderenvzw en de vereniging SPOOR Brugge.