Kinderbrouwerij viert tiende verjaardag en heeft nieuwe plannen: “Ook nieuw publiek aanspreken”

De Kinderbrouwerij in Reningelst blaast tien kaarsjes uit op vrijdag 1 juli. Tien jaar lang lag de focus op gezinnen met kinderen. Nu de mouterij en de mouttoren volledig gerestaureerd zijn, wil de Kinderbrouwerij vervellen tot ‘De Koer’ en een nieuw publiek aanspreken.

In de voormalige brouwerij-mouterij St.-Joris, midden in de dorpskern van Reningelst, vind je de Kinderbrouwerij terug. “De site werd in 1913 volledig gerenoveerd en uitgebreid door de toenmalige brouwer Six. ‘Bijzonder bruin bier in vaten en flessen’, stond op de gevel van de mouttoren te lezen. Rookop was één van de bieren die door Jozef Six werd gebrouwen tot 1963”, zegt Wim Chielens, voorzitter van vzw De Fietseling. Samen met Bert Lemahieu was hij betrokken bij de oprichting van de vereniging.

“Ik hoop vooral dat het gebouw zal leven en iets kan blijven betekenen in het dorp”

“Daarna gebeurde er niets meer in de gebouwen. Het was pas in 1990 dat er opnieuw aandacht voor het complex was. Eerst werd de site beschermd, later werd beslist dat een deel ervan het ontmoetingscentrum zou herbergen en de rest in erfpacht zou gaan. In 1994 werd een actiegroep opgericht om tegen te gaan dat twee weides rond de brouwerij bouwgrond zouden worden, daaruit is de vzw gegroeid. Als we de gebouwen op de site wilden restaureren, moesten we ook kunnen aantonen wat we ermee wilden doen.”

Buurtsalon

Een nieuwe, polyvalente zaal werd gebouwd tegen het wagenhuis. De zaal en het wagenhuis, met leskeuken en vergaderzolder, vormen OC De Rookop. “In het brouwerijgedeelte openden we met de vzw in 2012 De Kinderbrouwerij. Er werd op dat moment ook werk gemaakt van de restauratie aan de mouterij en ook dat werd later geïntegreerd in De Kinderbrouwerij”, zegt Wim. “De site kon voor de restauratie maar voor de helft gebruikt worden. Sinds de restauratie is het volume verdrievoudigd. Er is een veel veiligere trap, breder en niet zo steil. Toegankelijk voor het brede publiek is het al, maar het kan nog beter. De samenwerking met de stad zal hierbij zeker helpen.”

Na Roesbrugge, Watou en Krombeke komt er vanaf 2023 ook een buurtsalon in Reningelst. “De stad zal de erfpacht van de site overnemen van vzw De Fietseling. Om het buurtsalon toegankelijk te maken voor iedereen wordt een lift geplaatst, die installatie zou tegen volgende zomer gerealiseerd worden. De kasseien op de koer van de brouwerijen zullen ook heraangelegd worden.”

Unieke plek

“Wat mooie herinneringen zijn aan tien jaar De Kinderbrouwerij? De tentoonstelling ‘Getekend door de oorlog’ in het kader van Gone West was een heel mooi project. Zes Belgische illustratoren brachten elk een historisch verhaal dat zich afspeelde in Reningelst of in de onmiddellijke omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn er toen in geslaagd om een lokaal verhaal door te geven aan jongeren en het gebeurde op een historische en unieke plek. Ook onze familiefestivals en voorstellingen zijn mooie herinneringen. We waren de eerste om topgezelschappen naar de streek te halen.”

De koer

“Tien jaar lang hebben we gefocust op gezinnen met kinderen. De Kinderbrouwerij wil na 10 jaar gaandeweg vervellen tot De Koer. Naast families, willen we ook een nieuw publiek aanspreken namelijk de liefhebbers van streekeigen erfgoed en liefhebbers van het bier- en brouwverhaal. Onze site is namelijk de enige plek in de zuidelijke Westhoek waar je het mout- en brouwproces volledig kan vertellen van gerstkorrel tot gebottelde fles. Nu ook de mouterij en de mouttoren gerestaureerd zijn, is het moment er om ook dat aspect in de kijker te zetten. Wat we aanbieden blijft hetzelfde, maar we gaan uitbreiden”, verduidelijkt Wim.

“Ik heb altijd gezegd dat ik voorzitter zou blijven tot de restauratie achter de rug was. Nu dat het geval is, is het tijd om een stapje opzij te zetten. Er zijn heel wat enthousiaste mensen in de vereniging die zorgen voor zuurstof. Natuurlijk ben ik ook trots op de restauratie en de weg die we hebben afgelegd. Ik hoop vooral dat het gebouw zal leven en dat het iets kan blijven betekenen in het dorp. Nu kijkt de toren uit op het dorp. Dat moet het gebouw ook worden, het centrum van het dorp. De nieuwe ruimtes lenen zich daar ook toe.”