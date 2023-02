Kinderboetiek Mels Kids uit Gistel schenkt stock aan ruilwinkeltje in Oudenburg

Kinderboetiek Mels Kids uit Gistel stopt door uitbreiding van de damesafdeling grote maten en schenkt de volledige stock aan het ruilwinkeltje van het Huis van het Kind. “Wat een mooi gebaar voor onze kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren.

Na een uitverkoopperiode hield Mels Kids uit Gistel nog een mooie stock over die zaakvoerder Melissa Vandekinderen graag wou schenken aan een goed doel in de regio. “Onze kinderboetiek sloot enkele maanden geleden de deuren omdat we deze ruimte nodig hadden voor onze andere zaak die ernaast ligt. We hebben van beide ruimtes nu een grote winkel gemaakt voor dames met een maatje meer. Mijn mama Conny had gelezen dat er nu in Oudenburg een ruilwinkeltje is voor kwetsbare gezinnen en vond dit een goed idee om onze stock aan dit goede doel te schenken”, vertelt Melissa.

Kwalitatief materiaal

“Uit respect voor de gebruikers van het ruilwinkeltje willen we enkel kwalitatief materiaal aanbieden. Wij zijn dan ook heel enthousiast over deze schenking van een volledig nieuw assortiment. Onze kwetsbare gezinnen zullen dit zeer goed kunnen gebruiken. Onze oprechte dank gaat uit naar Melissa voor deze mooie geste”, benadrukt schepen Romina Vanhooren. Mels Kids schonk voor ongeveer 11.000 euro aan het ruilwinkeltje.

Woon je in Oudenburg? Heb je kinderen tussen 0 en 8 jaar en heb je een verhoogde tegemoetkoming bij jouw ziekenfonds en/of word je geholpen door de sociale voorzieningen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn? Dan kan je terecht in het ruilwinkeltje dat gelegen is in het Huis van het Kind, Marktstraat 18. Op dit moment is het ruilwinkeltje open op dinsdagnamiddag van 14.30 tot 15.30 uur en op woensdagnamiddag van 14.30 tot 17 uur.

Vrijwilligers

“We zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor deze werking”, roept Romina Vanhooren op. “Heb je een groot hart voor kinderen, begeleid je graag jonge ouders en wil je iets doen voor je buurt? Dan is vrijwilligerswerk in het Huis van het Kind misschien wel iets voor jou.”