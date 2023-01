Kinderboerderij De Zeven Torentjes uit Assebroek verwelkomt kalfje Kamiel

Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kan uitpakken met leuk nieuws. Vrijdag werd een nieuw kalfje geboren. Het kreeg de naam Kamiel. Meteen zijn er nu 56 dieren te bewonderen.

De mama is de West-Vlaams rode koe Paula, die in 2020 geboren werd op de kinderboerderij van Torhout.

Het was 280 dagen wachten op de bevalling. Vrijdag de dertiende was het zover, dus geen ongeluksdag voor de Kinderboerderij.

Omdat de moeder haar stierkalf niet liet drinken, zit het nu apart in de stal en wordt er gevoed met de fles.

Schepen Mercedes Van Volcem mocht maandagmorgen alvast de fles geven. Kamiel dronk die vlot uit. Na de zomer zal het kalf verkocht worden omdat er geen stieren gehouden worden op de kinderboerderij. Ze kunnen niet met de koeien samen op de wei.

Er is nog goed nieuws over de toegankelijkheid van de kinderboerderij. “De kasseistenen van de toegangsweg zullen vervangen worden door dolomietpaden. De kasseistenen vormen immers een probleem voor mensen met een beperking.”

“Ondertussen zijn we ook bezig met de aanleg van de Vesten in dolomietpaden waarin we 2,5 miljoen euro investeren”, wist schepen Mercedes Van Volcem ook nog te melden.

Ambitieus

Verder heeft de kinderboerderij in Assebroek nog ambitie. Ze willen in april van dit jaar het Levend Erfgoedlabel halen omdat ze heel wat dieren houden die tot een Belgisch streekeigen ras behoren waaronder het West-Vlaams rood, de Vlaamse reus konijnen, de Piétrainvarkens en de Houtlandse schapen. In heel Vlaanderen zijn er slechts negen boerderijen met het label. Voor de Brugse kinderboerderij zou dit een unieke erkenning zijn. In februari krijgen ze een controlebezoek.

Op 23 april zal de Kinderboerderij De Zeven Torentjes alvast in de kijker staan op de Erfgoeddag onder het thema ‘Beestig’.