Kimsy zet zich, na verlies van eigen dochtertje, in als oppas voor kinderen met zware beperking: “Nood aan vrijwilligers is groot”

Vrijwilligers vormen de hoek van onze samenleving. Zonder hen zou er geen sprake zijn van evenementen, ondersteuning van de sportclubs of zelfs voorleesnamiddagen op school. Ze blijven de vertrouwde gezichten waar zowat iedereen ooit al eens gebruik van moest maken. Kimsy Meskens uit Lauwe is één van die gezichten, die zich inzet als oppas voor kinderen met een zware beperking. “Het is niet voor iedereen weggelegd.”

Afspraak in Zonnebeke, waar Koen en Lynn ons met een brede glimlach ontvangen. Hun 10-jarige dochtertje Siënna werd met het trit-1 syndroom gediagnosticeerd, een diagnose die het leven van het jonge gezin volledig overhoop haalde.

“We spreken hier over een syndroom dat tot op celniveau actief is en heel wat impact heeft”, klinkt het bij de ouders. “Siënna heeft epilepsie, is afhankelijk van een erg streng dieet, heeft diabetes en heeft ook een zware ontwikkelingsachterstand. Het komt erop neer dat Siënna niet zelfstandig kan functioneren en voor alles hulp nodig heeft.”

Warm nest

Siënna groeit op in een warm nest, waar zowel de mama als de papa hun dagelijkse activiteiten volledig hebben aangepast naar de situatie. “Maar toch zijn er momenten waarop er druk van de ketel moet, waarop we moeten kunnen ontspannen. Tot anderhalf jaar terug was dat keer op keer een echte zoektocht naar een oppas. Al wilden we gewoon eens een avond op restaurant of zelfs nog maar naar een feestje bij vrienden? Samen met Siënna zou dat niet lukken wegens te veel prikkels maar ook zomaar een oppas vinden was geen sinecure. Je hebt iemand nodig met een medische achtergrond, want Siënna heeft nood aan injecties met insuline of sondes die moeten worden ingebracht. Zelfs binnen de eigen familie is dat niet altijd een uitgemaakte zaak. Veel mensen hebben schrik om voor kinderen met zorgnoden te zorgen en als ouder kun je ook onmogelijk stressvrij vertrekken, wetende dat er iets fouts zou kunnen lopen.”

En toen kwam het contact met de VZW Alois, een VZW die Koen en Lynn tijdens de week van de vrijwilligers extra dankbaar zijn. “Het was via de CEMA-groep van het UZ Gent dat we gekoppeld werden aan de toen nieuwe VZW. Zij boden een oppas aan, met verpleegkundige achtergrond. Die oppas, Kimsy, komt uit Lauwe en heeft niet alleen haar achtergrond in de zorg. Ze heeft ook ervaring met het omgaan met een kindje met beperkingen.”

Dochtertje verloren

Kimsy knikt en lacht naar Siënna. “Ik heb inderdaad mijn dochtertje op jonge leeftijd verloren”, pikt ze in. “Maar ik besloot voor mezelf dat ik me verder voor kinderen wilde blijven inzetten. Ik raakte in contact met de gloednieuwe VZW en besloot om er als eerste vrijwilliger aan de slag te gaan. Siënna was trouwens ook het eerste kindje dat gebruik maakte van de diensten van de VZW. Wanneer de ouders even lucht willen scheppen of wanneer één van hen ziek is, kunnen ze mijn hulp inschakelen. Ik blijf ook gekoppeld aan het gezin van Siënna, zodat er een band kan ontstaan. Het is een vlotte en vooral vrijblijvende manier van steun geven, zodat de ouders ook op tijd en stond kunnen herbronnen.”

Voor Fien Derudder, de bezielster van VZW Alois, is het voor ouders van kinderen met grote beperkingen bijna onmogelijk om dergelijke steun te vinden. “Er zijn heel wat initiatieven voor ouders van kinderen, wanneer ze willen gaan eten of zelfs voor langere periode er even op uit willen”, verduidelijkt ze. “Maar die situatie verandert compleet wanneer je kind grote zorgen nodig heeft. De wachtlijsten zijn sowieso al overal enorm, maar niemand gaat ook zijn of haar aanvraag doen om je kind voor een aantal dagen te plaatsen, enkel omdat je eens wilt gaan eten. Dat is waar wij dan in kunnen tussenkomen, en de nood is hoog. We zijn nu ondertussen anderhalf jaar aan de slag en hebben al een wachtlijst van 15 gezinnen. De grootste uitdaging voor ons, is om die vrijwilligers te vinden. We hebben nu eenmaal nood aan specifieke profielen. Toch zijn we volop aan de slag met het inwerken van nieuwe mensen, waardoor we weldra met 10 vrijwilligers de nodige steun zullen kunnen leveren.”

Wie zich bij de VZW wil engageren, of nood heeft aan de aangeboden diensten, kan voor meer info terecht op hun website www.vzwalois.be