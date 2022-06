Kimberly Tanghe is eindverantwoordelijke bij speelpleinwerking Jakkedoe: “De kost verdienen met mijn hobby”

Kimberly Tanghe is toe aan haar allereerste zomer als verantwoordelijke van speelpleinwerking Jakkedoe. Ze volgt er sinds februari jeugdverantwoordelijke Hilde Verhamme op. “Ik was zelf gedurende acht jaar één van de monitoren en weet dus wel hoe het eraan toe gaat”, zegt Kimberly. “Spannend is het zeker, maar ik kijk er met heel veel enthousiasme naar uit!”

“Ik volgde na mijn middelbare studies de opleiding sociaal werk, omdat ik aan de slag wilde in het jeugdwerk”, zegt Kimberly. “Ik deed trouwens al wat ervaring in jeugdwerk op als monitor en lid van de stuurgroep van de speelpleinwerking Jakkedoe, als leider in de Chiro en als lid van de jeugdraad. In 2020 werd ik beroepshalve jeugdconsulent in Staden. En toen er hier in Lendelede een vacature als jeugdconsulent vrijkwam, stelde ik me uiteraard kandidaat, omdat ik hier ook woon. Ik slaagde voor de schriftelijke en mondelinge proeven en mocht op 14 februari starten als opvolgster van Hilde, die naar de Cultuurdienst overstapte. Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken. Wat kan een mens nog meer verlangen?”

Kimberly heeft zich sinds februari al goed kunnen inwerken. De volledige verdeling van de groepen, de planning van de activiteiten en de uitstappen liggen al volledig vast. “Per week zullen er 24 van de in totaal 50 monitoren ingezet worden. Er zijn nog altijd voldoende gemotiveerde meisjes en jongens om als monitor aan de slag te gaan. Ze worden slechts een vrijwilligersvergoeding uitbetaald, en kunnen in een bedrijf een pak meer geld verdienen. Dat zegt veel over hun motivatie, dus dat stelt me gerust. Ze doen het vooral omdat ze graag met kinderen werken, en ook de sfeer op het speelplein is er top. De meeste monitoren zijn ook niet de ganse vakantieperiode als monitor actief. Sommigen combineren dat nog met een vakantiejob.”

Uitstappen kunnen weer, zoals naar Walibi en Plopsaland

Op Jakkedoe werken ze in de verschillende leeftijdsgroepen met weekthema’s. Zo komen onder meer de thema’s safari, stripfiguren, feesten, natuur, sprookjes en rewind aan bod. “Vorig jaar waren er omwille van corona geen uitstappen, dit jaar zijn er wel. Naar zee, Pairi Daiza, Harry Malter, Plopsaland en Walibi. Voor die activiteiten moet er wel bijbetaald worden. Er zijn ook kookdagen, sport en spel onder Franse begeleiding en de traditionele frietjesdag op de allerlaatste dag van de speelpleinwerking. Voor de tieners uit het eerste en tweede middelbaar is er een aparte tienerwerking met lossere activiteiten dan bij de jongere kinderen.”

Praktisch

Wie interesse heeft om naar de de speelpleinwerking te komen, hoeft zich niet voor de ganse periode in te schrijven. “Dat kan tot de avond voordien via de webshop van de gemeente. Een halve dag kost drie euro, wie op de middag blijft, betaalt nog eens twee euro extra. Voor een ganse dag betaal je acht euro.” (IB)

De activiteiten van speelpleinwerking Jakkedoe vinden plaats van 1 tot 20 juli en van 1 tot 31 augustus op het speelplein aan de sporthal Steuren Ambacht.