Kimberly probeerde via ‘Strafste Stem’ badkamer te winnen voor haar ouders na woningbrand

Kimberly Witpas (23) uit Poperinge zat tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee bij Qmusic in de finale van ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. De jongedame greep naast de overwinning. De badkamer ter waarde van 15.000 euro die ze kon winnen, wilde ze schenken aan haar ouders die bij een woningbrand hun slaap- en badkamer verloren. ‘Plan B hebben we nog niet, maar na regen komt altijd zonneschijn.”

De Poperingse Kimberly Witpas uit Poperinge kon je donderdagochtend horen tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee bij Qmusic. Ze stond in de finale van ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. Het was de Ieperse Stella Verstraete (15) die uiteindelijke met de nieuwe badkamer ter waarde van 15.000 euro ging lopen. Kimberly waagde haar kans om haar ouders de badkamer te kunnen schenken die in september 2020 het slachtoffer werden van een woningbrand.

Kortsluiting in boiler

“Mama was alleen thuis toen de woningbrand op 17 september 2020 gebeurde. Ze rook iets in huis en toen ze richting keuken wandelde, werd de geur steeds sterker. Eenmaal bij het openen van de badkamerdeur zag ze de vlammen al. Door een kortsluiting in de boiler werd de slaap- en badkamer volledig verwoest. Al het harde werk aan de voorafgaande renovaties van de badkamer was in een ogenblik volledig weg”, zegt Kimberly. Haar ouders, Bruno Witpas en Karine Meerschaut, wonen in Overmere (Oost- Vlaanderen). Zelf woont Kimberly bij haar vriend in Poperinge.

Strafste Stem

“Dat was een voordeel voor mijn mama en papa, want zij konden na de brand naar mijn slaapkamer trekken waar ze nog een bed staan hadden. Naast de badkamer was ook hun slaapkamer volledig verwoest. Doorheen de rest van het huis wat er veel water en rookschade. Wat wel opmerkelijk was, en waar we ook nu nog mee kunnen lachen, is dat het WC-papier in de badkamer het enige was die de vlammen overleefd had”, aldus Kimberly. “Momenteel is de woning nog in dezelfde staat als na de brand. Al het puin werd natuurlijk wel al opgeruimd. Als tijdelijke oplossing staat de douche nu aangesloten in de keuken en het toilet gebruiken ze wel nog in de badkamer. Dagelijks worden mijn ouders nog met de feiten geconfronteerd. Ik besloot om deel te nemen aan ‘De Strafste Stem Onder De Douche’ om de finale te winnen en mijn ouders de badkamer te schenken. Want ze verdienen dat zeker wel!”

Verdiende winnaar

“Ik had zelf nooit verwacht tot in de finale te geraken, omdat alle medekandidaten enorm sterk waren en iedereen wel dat plekje in de finale verdiende. Dankzij iedereen die in mij geloofde, heb ik toch de finale gehaald. De finale was een moeilijke strijd, maar ik gunde het iedereen zo hard om te winnen. Stella was een verdiende winnaar!”

En wat met de badkamer van haar ouders? “Momenteel hebben we nog geen plan B, maar zoals mijn ouders zeggen: “Stapje per stapje komen we er wel”. We staan als gezin enorm sterk en trekken elkaar overal door! En na regen komt altijd zonneschijn.” (LBR)