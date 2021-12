Kimberly Lahaye uit Bredene is 21 in 21: “Gelukkig net 21 voor lockdown”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Kimberly kon op 15 maart haar 21e verjaardag nog vieren samen met haar familie in huiselijke kring, net voor de lockdown. Maar in 2019 zette ze nog een grotere stap door te gaan samenwonen met haar vriend Geanlee (32). Hij is tevens de papa van hun eerste dochtertje Naylin. Kimberly werkt in een woon-zorgcentrum in Oostende. Ze heeft een broer Timothy (25) en een zus Valerie (34). Jammer genoeg is haar andere broer Anthony overleden.

Wat deed je om de lockdown door te komen?

“Thuiswerken zat er voor mij niet in aangezien ik in een woon-zorgcentrum werk. Het was zeker geen evidente periode. Je telkens moeten aanpassen en klaarstaan voor het onbekende. De schrik om zelf besmet te worden of het virus verder te verspreiden, zat er elke dag in. Wanneer ik dan toch een vrije dag of moment had verdiepte ik mij in mijn boeken, één van mijn grootste hobby’s.”

Is er ook tijd om een boek te lezen?

“Vroeger had ik meer tijd om boeken te lezen maar toch probeer ik er in een maand enkele uit te lezen: vooral Young Adult, romantische en kinderboeken. Het is een manier om een rustmoment in te lassen.”

Waar ben je het meeste aan gehecht?

“Ik heb graag mijn vrienden en familie om me heen. Het zijn ook de mensen die voor me klaarstaan en waar ik kan op rekenen, zowel bij leuke momenten als wanneer ik eens een dipje heb.”

Heb je huisdieren?

“Vroeger had ik huisdieren: twee cavia’s Troetel en Trixie- en ook nog en dwergkonijntje Lucky. Het waren mijn beste vrienden. Helaas werd al snel duidelijk dat ik een allergie had aan huisstofmijt en dierenharen waardoor we niet langer konden samenleven.”

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

“Wat voor velen misschien normaal klinkt, zou voor mij de allereerste keer zijn namelijk reizen per vliegtuig. Bovenaan mijn bucketlist prijkt dan ook een vliegvakantie naar een Italiaanse of Spaanse zonnige streek.”

Kan je een dag zonder gsm/sociale media?

“Nu beter dan vroeger. Met ouder worden stel ik me meer vragen bij de noodzaak van een gsm en de sociale media.”

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?

” Een trotse mama van twee kindjes en gelukkig getrouwd. Daarnaast hoop ik mijn hobby nog meer te kunnen uitoefenen door meer mensen te bereiken met schrijven van recensies over diverse boeken. Je kan ze terugvinden op mijn Instagram silent. reader. books. Momenteel werk ik al samen met uitgeverij Lannoo, Boekerij, Zomer en Keuning.” (CWO)