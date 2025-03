Kimberley (41) was verslaafd aan drank en drugs, krabbelde recht en start nu eigen poetsbedrijf: “De drank maakte van mij een monster”

Van weerbaarheid gesproken. Kimberley Provost (41) raakte na haar scheiding verslaafd aan drank en drugs. Tot ze besloot dat het genoeg geweest was. Ze liet zich helpen en dronk tien maanden geleden haar laatste druppel alcohol. Ook drugs behoren tot het verleden. Vandaag start ze haar eigen poetsfirma. “Ik ben door een hel gegaan, maar mede dankzij mijn nieuwe vriend, ben ik terug mezelf”, zegt de vrouw moedig.

Het zijn enkele zware jaren geweest voor Kimberley. Enkele jaren geleden liep haar relatie op de klippen en daar had ze het lange tijd moeilijk mee. “Nadat mijn relatie voorbij was, ging ik dikwijls op stap met enkele vriendinnen”, blikt de vrouw terug. “Ik dronk altijd wel graag iets van alcohol, maar met mate. Ik was mijn stabiliteit verloren en greep – om alle zorgen te vergeten – alsmaar vaker naar de drank. Van het één kwam het ander, tot ik verslaafd raakte. Uiteindelijk kwamen er ook drugs aan te pas. Mijn hele leven was plots veranderd.”

Veel kapotgemaakt

Kimberley was naar eigen zeggen altijd deftig geweest, een workaholic zelfs. “Ik werkte in de horeca. Ik kwam uit een zelfstandig gezin en wist dus best wel wat veel werk was”, gaat het verder. “Tot die verslaving de kop kwam opsteken. Dat heeft heel veel kapotgemaakt. Ik was plots mezelf niet meer. Ik was enorm veel in gewicht bijgekomen door de drank ook. Om 10.30 uur dronk ik mijn eerste wijntje. Dat ging tot wel drie liter per dag. Zelfs ’s nachts stond ik op om te drinken. De drank maakte van mij een monster. Ik maakte ruzie, riep, tierde, en sloeg alles kapot.”

Kimberley kan er nu openlijk over vertellen, maar heeft het lang moeilijk gehad met haar verslaving. “Ik was mezelf niet meer”, zegt ze. “Ik ben van nature een zachtaardig persoon. Ik heb een dochter die nu 15 jaar is en ook haar zag ik niet meer. Ik liet haar bewust met rust, om haar niet te kwetsen. Ik heb haar losgelaten om haar niet te belasten met mijn problemen.”

Leven na verslaving

Het keerpunt kwam op 2 april 2024. Op vraag van haar buren stond de politie die dag aan haar deur. Kimberley ging vrijwillig mee en liet zich opnemen. De politie nam me mee naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Ik wist dat ik een probleem had, maar je geraakt er maar moeilijk uit. Ik kreeg er medicatie om de drang naar drank en drugs te onderdrukken. Op vandaag neem ik nog steeds medicatie, in mindere mate wel. Die zorgt ervoor dat ik niet kan hervallen. Of ik daar schrik voor heb? Neen, want ik heb besloten om geen druppel alcohol meer aan te raken. Eén glas en ik ben vermoedelijk terug verslaafd. Dat wil ik koste wat het kost vermijden”, aldus Kimberley.

Op vandaag is ze weer de vrouw die ze voor haar verslaving was. “Mijn huidige partner is me alle tijd blijven steunen, ik ben hem daar heel dankbaar voor”, is Kimberley eerlijk. “Ik ben nu mijn eigen poetsfirma gestart. We concentreren ons op vakantieverhuur. Eigenlijk is poetsen een uit de hand gelopen hobby geworden. Ik ben een freak op het vlak van hygiëne in huis, altijd al geweest. Daarom heb ik beslist om Queen Clean op te richten. De Queen is een verwijzing naar de Koningin der Badsteden zoals ze Oostende vroeger noemden en bij Clean hoeft geen uitleg.”

Kimberley doet haar verhaal omdat ze een inspiratie wil zijn voor anderen met dezelfde problematiek. “Als je verslaafd bent, denk je dat er geen einde aan kan komen, maar ik heb het tegendeel bewezen; Er is wel degelijk nog een leven na een verslaving. Je moet je alleen willen laten helpen en naar je omgeving luisteren. Ik wil nooit meer terug naar het leven dat ik enkele jaren heb geleid. Ik ben blij dat ik doorgezet heb, dankzij mijn vriend Olivier. Ik heb heel veel aan hem te danken”, besluit Kimberley.