Kim Eeckhout (Holstra Wings): “Tevreden, met kritische blik”

Holstra Wings Wevelgem-Moorsele is de fiere leider in eerste provinciale. Zondag ontvangt de ploeg van sterkhouder Kim Eeckhout de derde in de stand Torhout Lions.

Vorig weekend werd Wytewa Roeselare nog wandelen gestuurd met maar liefst 91-27. “Tegen Ieper en Roeselare werkten we de laatste wedstrijden van de heenronde af, telkens met een zege,” vertelt de Heulse Kim Eeckhout (27).

“Dit waren goeie matchen om elkaar terug te vinden na de break. Dit was goed voor het zelfvertrouwen en om zaken uit te proberen. We mogen dus van een goeie voorbereiding spreken voor wat nog moet komen. Defensief weten we nu waar we staan. We krijgen nu achtereenvolgens Torhout en Oedelem voorgeschoteld, respectievelijk de derde en tweede in de stand. In en tegen Torhout leden we onze enige nederlaag op de eerste speeldag.”

“Het is een stevige tegenstander, maar we willen de punten thuis houden. We zijn er ons echter van bewust dat we voor een iets moeilijker terugronde staan door een wijziging in de ploeg. Maar het plezier en het spel spelen primeert. Elkaar iets gunnen en als ploeg goed samenspel op het parket brengen is voor ons belangrijk.”

“Te beginnen zondag in onze eigen De Schelp. Daar spelen is altijd leuker en dit geeft ons meer vertrouwen. We moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Iedereen kan tot scoren komen, en dat is een heel leuke vaststelling. Vorig weekend stonden zelfs enkele U16 speelsters op het wedstrijdblad.”

“Ikzelf? Ik ben tevreden maar met een kritische blik. Ik ben meer een defensieve speelster. Dit moet nu zowat mijn achtste jaar bij eerst Moorsele en daarna Wevelgem zijn. Het is heel dicht bij huis en ik heb een warm gevoel in deze familieclub. Promoveren? Daar hebben we nog niet over gepraat. We zijn net halfweg. Als groep samen blijven zou al heel mooi zijn”, besluit Kim. (ELD)

Zondag 28 januari om 17 uur, Evenementenhal De Schelp: Holstra Wings Wevelgem-Moorsele – Torhout Lions.