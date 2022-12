Kim Dumazy uit Brugge is kandidate voor Nurse of the Year na zwaar herseninfarct

Vier verpleegkundigen, één zorgkundige en vier zorgteams van het AZ Sint-Jan in Brugge zijn genomineerd voor de online wedstrijd ‘Nurse of the Year’. Er zit één opvallende kandidate bij: Kim Dumazy is opnieuw aan het werk na een zwaar herseninfarct.

De Brugse verpleegster Kim Dumazy (39) maakt deel uit van de mobiele equipe van het AZ Sint-Jan in Brugge: ze is een vlinder die op elke afdeling kan ingezet worden. Dat zij die job halftijds kan uitoefenen, is een half mirakel. Want op 15 mei 2010 liep zij een zwaar herseninfarct op en raakte tijdelijk half verlamd.

“Ik was amper anderhalf jaar aan het werk, toen ik tijdens een trouwfeest plots zware hoofdpijn kreeg”, vertelt Kim Dumazy. “Ik was amper 26 jaar oud, dacht dat het thuis wel zou overgaan. Vier dagen later moest ik toch het ziekenhuis binnen. Ik was half verlamd, kon niet meer spreken. Pas daar vernam ik dat ik een herseninfarct had gekregen.”

Revalidatie

De Brugse verpleegster diende anderhalve maand in het ziekenhuis te blijven, waarna een lange revalidatie begon. “Het heeft twee jaar geduurd, eer ik opnieuw mocht én kon werken. Op aanraden van mijn arts slechts halftijds. Ik heb nu nog last van vermoeidheid en ben sinds mijn infarct linkshandig.”

“Tot vorig jaar werkte ik in een revalidatiecentrum in BZIO, nu in het AZ Sint-Jan. Tegelijkertijd volg ik mijn brugopleiding aan Howest. Ik wil een bachelor in de verpleegkunde halen bovenop mijn huidig graduaat, die ik via het avondonderwijs behaald heb.”

“Iemand heeft mij genomineerd voor Nurse of the Year. Aanvankelijk had ik er gemengde gevoelens over, nu denk ik: waarom niet! Het is een manier om het stigma kwijt te spelen dat veel mensen hebben na een infarct, een andere zware ziekte of aandoening. Velen denken dat je nadien niet meer in staat bent om te werken.”

“Welnu, ik wil het tegendeel bewijzen. Ik ga ervoor en wil tonen dat ik een rolmodel kan zijn voor jonge mensen in gelijkaardige situatie . Want immers hebben wij onze eigen ‘gezondheidskaarten’ in handen. Zeker in de zorgbranche met veel personeelstekort. Ik hou van mijn job en ben verpleegkundige met hart en ziel.”

Wie zijn stem wil uitbrengen voor zijn favoriete kandidaten in de zorg, suft best naar https://nurseoftheyear.be/