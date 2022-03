Kim Deman organiseert actie voor Oekraïense moeders: “Op zoek naar verzorgingsproducten voor moeder en kind”

Onze regio blijft zich inzetten om de getroffenen van de Oekraïens-Russische oorlog te ondersteunen. Zo organiseren kinderopvang De Bezige Bijtjes, Ferm Kinderopvang en de Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem op zaterdag 12 maart een inzamelactie voor jonge moeders in Oekraïne.

Het was Kim Deman uit Pittem, uitbaatster van De Bezige Bijtjes, die de kat de bel aan bond. Zelf heeft Kim een aangetrouwde nicht uit Oekraïne en die vertelde haar dat ook jonge moeders sinds het conflict fors delen in het menselijk leed: zo zijn er afgelopen week heel wat vrouwen in erbarmelijke omstandigheden bevallen in schuilkelders of in metrostation, terwijl ook de voorraden bij de apothekers nagenoeg uitgeput zijn.

Kim wilde echter niet bij de pakken blijven zitten en startte daarom een inzamelactie op. Ze kreeg daarvoor meteen de steun van Ferm Kinderopvang en de Pastorale Eenheid. De inzamelactie gaat door op 12 maart in de Sint-Pieterskerk in Tielt.

“We zijn vooral op zoek naar verzorgingsproducten voor moeder en kind”, geeft diaken Chris Nemegheer aan. “Dat gaat dan vooral over melkpoeder, pampers, billendoekjes, maandverbanden, borstkompressen, babyvoeding enzoverder.” Aangezien De Kapstok eerder al heel wat kledij doneerde, is dat op dit moment niet prioritair. “De mensen kunnen de spullen binnenbrengen tussen 10 uur en 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Alles wat we verzamelen gaat dan volgende week naar de Oekraïense ambassade in Brussel, waarna het ter plekke gebracht zal worden”, aldus Chris Nemegheer. (TM)