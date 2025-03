Kim (40) opent met Dierenartsenpraktijk De Kameraad vestiging in voormalig bankkantoor in Ichtegem

Eigenaars van honden, katten en andere kleine huisdieren in Ichtegem zullen binnenkort mogelijk keuzestress hebben als ze een dierenarts nodig hebben. Ook Dierenartsenpraktijk De Kameraad, met momenteel een praktijk in Wijnendale, opent hier een vestiging, op enkele tientallen meters van concullega Tilly Taveirne.

“Dat is gewoon een samenloop van omstandigheden”, vertelt dierenarts Kim Vandewaetere (40), “al zal het bij sommige mensen misschien wel voor wat verwarring zorgen. Ik heb momenteel een goed draaiende praktijk in Wijnendale, maar zit daar een beetje weggestopt. Bovendien is de praktijk vlak naast mijn privéwoning. Ik kijk dus al langer uit naar een geschikte locatie, en Ichtegem kwam daarbij zeker in beeld. Ik heb hier zelf nog gewoond, en kom hier nog regelmatig op bezoek bij familie. En zo kwam ik uit op de leegstaande kantoren van de vroegere Belfiusbank.”

In die kantoren wordt momenteel hard gewerkt, want Kim plant de opening van de vestiging in de eerste week van april. “De indeling is quasi perfect”, verduidelijkt Kim. “Er is plaats voor aparte wachtruimtes en consultatieruimtes voor honden en katten, en dan hebben we nog een ruimte voor ingrepen. Zo kan alles netjes gescheiden worden.”

In de huidige praktijk werken twee dierenartsen, een freelance-dierenarts en is er ook een trimsalon. “Het trimsalon blijft in Wijnendale”, zegt Kim, “en verder zal ik met mijn collega’s het werk verdelen over de twee vestigingen.”

Speciale toestellen

Mensen worden steeds veeleisender als het over de gezondheid van hun huisdier gaat, en willen vooral snel geholpen worden. “Wij beschikken over een eigen bloedanalysetoestel, een röntgentoestel en een gespecialiseerd echografietoestel, zodat er meestal snel een diagnose kan gesteld worden. We bieden ook een zorgplan aan om vaccinaties, ontvlooiing en dergelijke op te volgen”, geeft Kim nog mee.

Voor beide praktijken kan je zowel telefonisch als online een afspraak maken, en Kim maakt ook deel uit van de Wachtdienst Houtland (Ichtegem/Torhout/Zedelgem).