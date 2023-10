KIJK – Tweekoppige schildpad Kianga krijgt lekkere taart op Werelddierendag

‘Fijne dierendag, Kianga’ staat sierlijk geschreven op de lekkere taart die Rony Ryckoort zijn tweekoppige schildpad Kianga woensdagmorgen voorschotelde. “Bakker Lorenzo uit Ingelmunster bakte die spontaan”, klinkt baasje Rony heel opgetogen.

Voor de elfde keer al viert de tweekoppige schildpad Kianga van Rony Ryckoort Werelddierendag. Telkens wordt ze door haar baasje in de watten gelegd, ook nu weer. Al kwam er dit keer hulp uit onverwachte hoek.

Taart

“Bakker Lorenzo uit Ingelmunster bakte een hele mooie taart voor Kianga”, toont Rony. “In sierlijke letters staat erop geschreven ‘Fijne dierendag Kianga’. Een heel mooi gebaar!” De bal ging aan het rollen – of liever de taart aan het bakken – nadat Rony het over Werelddierendag had met een bakkersgast van Lorenzo die hij kent.

Met Kianga zelf verloopt alles optimaal. “Ze groeit en bloeit”, verzekert Rony. “Dergelijke soort wordt 80 cm tot 1 meter lang, ze heeft dus nog een weg te gaan. Ook in de faculteit in Merelbeke waar Kianga kind aan huis is, wordt ze goed opgevolgd. Als er problemen mochten opduiken mogen we altijd langsgaan, desnoods met spoed.”

“De taart is geschikt voor menselijke consumptie. We zullen ze vanavond met enkele vrienden opeten”

Kianga kon al even aan de taart snuffelen, maar ervan eten gebeurde nog niet. “De taart is eerder symbolisch. Ze is geschikt voor menselijke consumptie. We zullen ze vanavond met enkele vrienden opeten. Voor Kianga bereid ik nog een lekker toastje met de groentjes die ze lust”, besluit Rony Ryckoort. (MI)