KIJK – Spreeuwen verzamelen elke avond op torenkraan in Lo: “Beetje uitwerpselen, maar vooral prachtig schouwspel”

De bewoners van de Markt en de Breydelstraat in Lo kunnen sinds een week elke avond genieten van honderden spreeuwen die er luid krijsend neerstrijken op een torenkraan. “Ze bieden elke avond opnieuw een wonderbaarlijk en sierlijk schouwspel aan, helemaal gratis en voor niets”, zegt Martine Craeye.

De spreeuwen zijn al enkele jaren te gast in het centrum van Lo, maar dit jaar hebben de beestjes een nieuwe pleisterplaats. Ze ruilden de kerktoren van de Sint-Pieterskerk in voor een grote torenkraan op de Markt om ’s avonds te verzamelen vooraleer ze de bomen rondom het Vateplein en de begraafplaats opzoeken om te overnachten.

(Lees verder onder de video)



“We genieten volop van de geluiden die ze maken en de formaties die ze vormen als ze rondvliegen”, zegt Sandra Verberck van de nabijgelegen horecazaak Gasthof De Zwaan. “Het enige nadeel zijn de uitwerpselen.”

Terugkeren waar het goed is

Ook Martine Craeye uit de Breydelstraat heeft geen problemen met de gevleugelde diertjes. “Eigenlijk benijd ik hen stiekem wel een beetje”, zegt ze. “Zo de hele dag lekker rustig, allemaal bijeen zitten, hoog en droog met een heerlijk uitzicht en onverstoorbaar want onbereikbaar. Sommige stadsgenoten vinden die spreeuwen vervelende rakkers: ze maken veel lawaai en poepen overal. Zo werd mijn bloes gisteren nog bezegeld. Maar ze bieden de natuurminnende Lonaar elke avond opnieuw een wonderbaarlijk en sierlijk schouwspel aan, helemaal gratis en voor niets. Cirque du Soleil kan er nog wat van leren.”

Vier jaar geleden streek ook Martine Craeye terug neer in Lo. “De stad van mijn jeugd, van mijn roots”, zegt ze. “De lokroep bleek te sterk na een leven en loopbaan elders. Het was echt thuis komen. Ik woon er graag, in mijn klein en fijn stekje vlak onder de toren van de Sint-Pieterskerk.”

Dat ook spreeuwen er graag vertoeven, verwondert haar dan ook geenszins. “Ook spreeuwen weten waar het goed is en keren terug, elk jaar opnieuw”, besluit Martine. “Deed ik vroeger ook, toen ik hier mijn vaste stek nog niet had. Ach, laat ons maar even wegdromen en meevliegen. Het is zo weer voorbij en volgend jaar zijn ze daar terug.”

Sierlijke formaties en carwash

“Het is de tijd van de spreeuwen en daar moeten we mee leven”, zegt Chris Matthys die op de Markt vlakbij de torenkraan woont. “Als de kraan net boven onze gedekte terrastafel staat, is dat wel pech. Ik klapte even luid in mijn handen en meteen vlogen ze allen in één ruk weg. Maar ze lieten daarbij ook iets vallen. Ik was net op tijd binnen.”

“Het is een machtig schouwspel hoe die vogels in één grote zwerm als de beste piloten samen sierlijke formaties maken”, gaat Chris verder. “Toeristen vinden het van op de nog steeds zomerse terrassen wonderlijk en prachtig om mee te maken. Even later bij hun auto, geparkeerd onder de bouwkraan vol spreeuwen, is de bewondering opeens minder. Maar er is gelukkig ook een carwash in Lo. Nog even en de bouwkraan is weg en nog even en ook de spreeuwen zijn weg. Tot volgend jaar!”

Water en vuurwerk

Het is trouwens niet de eerste keer dat de spreeuwen het Caesarstadje uitkiezen om te overnachten. Ook vorig jaar kwamen ze op bezoek. Maar in 2010 maakten ze het wel heel bont. Toen moest de brandweer zelfs uitrukken om de centimeters dikke laag uitwerpselen van de voetpaden te verwijderen en probeerden de spuitgasten de vogels tevergeefs te verdrijven met knallend vuurwerk. In 2011 spoot de brandweer de bomen nat in de hoop dat de spreeuwen drogere oorden zouden opzoeken. Maar geen enkele manier was doeltreffend.