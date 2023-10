KIJK – Spelers Filou Oostende openen nieuw basketveldje

Tussen de Sint-Annastraat, Sint-Jorisstraat en Sint-Lodewijkstraat, in het hart van de Konterdam, werd een nieuw basketveldje in gebruik genomen.

Het gaat om een ‘3 on 3’-veld dat kleiner is dat het vorige basketveld. Het werd gerealiseerd met geld dat nog over was van de Oostende-bon (coronaperiode).

“We doen ook aan ontharding want er komt meer groen dan voorheen”, luidde het. De kinderen van de wijk en de Lodo-school namen het veldje in gebruik.

Dat gebeurde met een wedstrijd tegen spelers van Filou Oostende: Khalid Ahmad, Matteo Verstraete en Thibaut Tshienda-Baloij. Oostende plant ook in andere wijken zulke ingrepen met het restgeld van de Oostende-bon.