KIJK – Plezierboot De Lamme Goedzak uit de Damse Vaart gehesen voor onderhoud

Plezierboot De Lamme Goedzak, die al meer dan veertig jaar tussen Brugge en Damme vaart, moet weer op vijfjaarlijks onderhoud en keuring bij de firma Gardec in Zeebrugge. En daarvoor werd het 35 ton wegende gevaarte over de dam tussen Damse Vaart Zuid en Noorweegse Kaai gehesen. Het leverde alvast indrukwekkende beelden op.

De Lamme Goedzak werd uit het water gehaald. © JVM

Het was maandagavond omstreeks 22.30 uur bijzonder druk ter hoogte van de aanlegsteiger van plezierboot De Lamme Goedzak aan de Damse Vaart, nabij de Noorweegse Kaai. Enkele tientallen geïnteresseerde buurtbewoners, medewerkers en sympathisanten van de rederij wilden dan ook volgen hoe het vaartuig van 35 ton met een uit de kluiten gewassen kraan over de dam tussen de Damse Vaart en de Noorweegse Kaai gehesen werd. Die klus, waarbij stevige linten met staaldraad in verweven, omheen de boot werden gelegd, verliep zonder incidenten. Al was het toch even de adem inhouden toen het gevaarte net niet tegen een lantaarnpaal botste tijdens zijn ‘zweeftocht’. De boot is sinds enkele jaren eigendom van de bekende ondernemer Luc Beke, die de operatie ook kwam volgen.

Om de vijf jaar

© JVM

“Dit soort vaartuigen moet wettelijk om de vijf jaar uit het water gehaald worden voor een grote onderhoudsbeurt en keuring”, zei Ludwig Van Spitael van de firma Gardec in Zeebrugge, die de operatie mee begeleidde. “Het over de dam tillen – wat we hier nu zien – is een eerste etappe op weg naar het droogdok in Zeebrugge. Dinsdagavond wordt dan de zogenaamde ‘tafelbrug’ – waarover ter hoogte van de Dampoort de Brugse ringweg R30 loopt – omhoog gedraaid, zodat de boot er onder door kan om dan zo verder richting Zeebrugge te varen.”

“Daar wordt de boot in ons droogdok afgespoten en gedroogd en onderwerpen we die aan een grondige controle. De reguliere onderhoudswerken worden uitgevoerd en we gaan na of er herstellingswerken nodig zijn”, gaat Ludwig van Spitael van Gardec verder. In het bijzonder de schroef wordt eens goed nagekeken. En dan komt een onafhankelijke keuringsinstantie langs om de boot al dan niet opnieuw goed te keuren voor de vaart.”

© JVM

© JVM

Na onderhoud en keuring maakt de boot tijdig terug de omgekeerde beweging, zodat het toeristische vaarseizoen op 5 april opnieuw van start kan gaan.

© JVM

© JVM