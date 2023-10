KIJK – En plots… staat skatelegende Tony Hawk boltra te spelen in Poperinge

De Amerikaanse skatelegende Tony Hawk bracht onlangs een bezoek aan Poperinge. Hij speelde onder andere boltra in Watou, ging op café op de Grote Markt en bracht een bezoek aan het Poperingse Hopmuseum.

De Amerikaan Tony Hawk is een wereldberoemde skater. Zijn bijnaam is Birdman en zijn eigen skatemerk heet Birdhouse. Van alle Tony Hawk’s Pro Skater videogames samen werden al meer dan 1,4 miljard exemplaren verkocht. Hij bracht nu een bezoek aan Poperinge, dat in het teken stond van een privé-aangelegenheid.

De Hoppestad is ook de geboorteplaats van skater Axel Cruysberghs. Axel ‘Crusher’ begon zijn carrière in 2017 als professioneel skateboarder bij Toy Machine. Hij werd kort daarna tweemaal op rij Belgisch kampioen streetskateboarden. In die discipline behaalde hij een dertiende plaats tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Tegenwoordig woont Axel in Amerika.

Cafébezoek

Dat Tony Hawk wereldbekend is, werd ook duidelijk tijdens zijn bezoek aan Poperinge. “Samen met enkele familieleden stond ik de wagen in te laden toen plots Tony Hawk en zijn echtgenote naast mij passeerden”, vertelt Cas Haeyaert van Marcel Skateshop uit de Deken De Bolaan in Poperinge.

Het gezelschap in de boltra van Den Nieuwen Appel in Watou. © Instagram Axel Crusher

“Een foto heb ik niet gevraagd. Ik kan me voorstellen dat hij, aangezien hij hier voor een huwelijksfeest was, liever van zijn vrije tijd en vakantie wilde genieten zonder constant gestoord te worden. Mijn vader had hem niet herkend, mijn moeder wist dan weer wel wie hij was. De man ziet er als een doodnormale 55-jarige man uit. Je zou nooit vermoeden dat hij een professionele en wereldberoemde skater is. Vorig jaar brak hij zijn bovenbeen en toen dachten ze dat zijn carrière voorbij was, maar niets is minder waar.”

Boltra

Samen met Poperingse kennissen en vrienden, waaronder Axel Cruysberghs, ging hij boltra spelen in Watou en bracht hij een bezoek aan het Poperingse Hopmuseum. “Ik was zeker niet de enige die hem toevallig is tegengekomen. Op een avond ging hij gezellig iets drinken op onze Grote Markt. Daar zat een papa van een meisje die regelmatig langskomt in onze skateshop. Die man is jarenlang fan geweest van Tony Hawk, dus je kan begrijpen dat hij zich bijna verslikte in zijn pintje toen zijn idool Tony Hawk plots naast hem opdook.” (lacht)

Heb jij Tony Hawk gespot in de Hoppestad?