KIJK- Dames gaan viraal met beklag over ongewenste bezoekers aan Knokke: “Niet de plaats voor frigoboxtoeristen”

Naar aanleiding van het succes van de reeks ‘Knokke Off’ bij onze noorderburen, trok de Nederlandse krant De Telegraaf met een cameraploeg naar de badplaats. Hun doel? Te weten komen wat er zo geweldig is aan Knokke. ‘Twee chique dames’, zoals in hun video wordt omgeschreven, deelden hun mening en gaan nu viraal op TikTok.

In het fragment op TikTok is te zien hoe de twee dames een beeld schetsen van Knokke. Hun uitspraken bleven daarbij niet onopgemerkt. “Als Knokkenaar is er nog een oude standaard die zou moeten behouden worden”, klinkt het bij de dames. Daarmee doelen ze onder andere op de kledingstijl van sommigen en is een korte broek absoluut een no-go volgens beide.

Ook de frigoboxtoeristen worden er niet echt geapprecieerd. “Soms komen mensen van Frankrijk met de frigobox naar het strand, zonder gebruik te maken van de plaatselijke horeca. Er is hier nochtans veel gelegenheid, want er zijn hier veel goede restaurants. Knokke is niet het strand dat je moet bezoeken met een frigobox. Het is hier een vrij hoog niveau”, klink het nog.

Bekijk hieronder het opmerkelijke fragment: