KIJK – Afbraak oud zwembad in Wevelgem begonnen: “In rechte lijn richting een open groenzone”

Donderdagmorgen om 8 uur is de eigenlijke afbraak van het oude zwembad in de Vanackerestraat in Wevelgem gestart. Begin volgend jaar wordt dan begonnen met de aanleg van de groenzone die zal zorgen voor een open ruimte in het centrum van de gemeente.

Begin oktober werd reeds gestart met de voorbereidende werken. Het zorgvuldig verwijderen van asbest, het afkoppelen van de elektriciteit en het strippen van de muren ligt achter de rug. Alle materialen werden zorgvuldig afgebroken en gescheiden afgevoerd.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Open groenzone

Op 26 oktober werd dan begonnen met de eigenlijke afbraak van het gebouw. “Die zal beperkte hinder met zich meebrengen”, aldus schepen van Openbare Werken Stijn Tant.

“Enkele elementen uit het oude zwembad zullen geïntegreerd worden in de groenzone” – schepen Stijn Tant

“Vanaf dan zal de afbraak zichtbaar worden voor passanten en gaan we in rechte lijn richting een open groenzone die aansluiting vindt met het park en richting de Vanackerestraat. Via de Lode de Boningestraat creëren we een veilige en groene toegang tot de site. Enkele elementen uit het oude zwembad, zoals de redderstoel, de terrastegels en de startblokken worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de groenzone.”

Hinder en timing

Het einde van de afbraak staat gepland eind 2023. De start van de aanleg van de groenzone is voorzien voor begin 2024. Bij goede weersomstandigheden zal de groenzone gebruiksklaar zijn in juni 2024. Tijdens deze werken is het pad tussen parking Vanackerestraat en parking Champignonkwekerij afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen via de berceau richting het park. Ook worden enkele parkeerplaatsen achter ’t Bankske ingepalmd voor werfverkeer en om de doorgang richting de grote parking te garanderen.