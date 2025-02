KIJK – 13-jarig surftalent Kamiel bedwingt gigantische golven voor kust van Portugal: “Vermoedelijk tussen 18 en 20 meter hoog”

Opmerkelijke beelden vanuit Portugal. Daar heeft het pas 13-jarige surftalent Kamiel Deraeve uit Oostduinkerke iets indrukwekkends gedaan door gigantische golven te bedwingen. Vermoedelijk waren die 18 tot 20 meter hoog.

(Lees verder onder de video)

In het Portugese Nazaré, aan het strand Praia do Norte, heeft Kamiel Deraeve gigantische golven bedwongen. Daar rollen onder de juiste omstandigheden de grootste golven op deze aardbol naar de kust, toch van de golven die door surfers bereden zijn. De hoogste golf die ze er ooit hebben gemeten, was 25 meter hoog.

Unicum

En daar had Kamiel zijn zinnen op gezet. Tijdens zijn onderneming waren de golven vermoedelijk tussen de 18 en de 20 meter hoog, meteen een persoonlijk record. Misschien komt Kamiel wel in het Guinness Book of Records met een wereldrecord voor zijn leeftijd. De beelden zijn nu doorgestuurd naar de universiteit van Lissabon, waar ze gaan uitzoeken hoe hoog de golf precies was.

Sowieso is er maar een heel beperkt aantal surfers die dit soort golven kan en durft te bedwingen. Dat een jongen van 13 dat van plan was, was dus al een unicum. “Ik ben net uit het water en had een geweldige sessie”, reageerde hij kort nadien. “Ik heb een van mijn grootste golven ooit gepakt en ook een van mijn hardste klappen gehad. Een enorme golf sloeg tegen mijn hoofd, en de impact was ongelofelijk. Toch ben ik blij dat het gebeurd is, want nu voel ik me zelfverzekerder en weet ik dat ik zulke grote golven aankan.”

Afgelopen zomer verhuisde Kamiel met zijn gezin van Oostduinkerke naar de Canarische Eilanden, om zich op Fuerteventura nog meer op het surfen te concentreren en gewend te raken aan de big waves.