Kick-West schittert op WK & Hanshi Cup in Hongarije: Het full female team behaalde samen vijftien medailles

Na twee jaar onderbreking door de wereldwijde coronapandemie werd dit jaar opnieuw het wereldkampioenschap kickboksen in Hongarije georganiseerd. Als locatie voor de UWSKF WK & Hanshi Cup koos de organisatie voor de gloednieuwe sportinfrastructuur in Szigetszenmiklos, een klein stadje 20 km van Budapest en thuisbasis van de Hongaarse basketbalfederatie. België werd er vertegenwoordigd door een delegatie jeugdkampers uit het wedstrijdteam van Kick-West Wingene met sensei Dominique Vandekerkhove aan het roer.

“Naast Dominique werden onze kampers begeleid door Mieke De Brabandere als teamverantwoordelijke en contactpersoon voor de meisjes en mezelf als tweede coach”, zegt Ben De Corte. “Voor dit WK selecteerden we vijf jonge dames voor een ‘full female team’. Ine Vanthournout (13, Tielt), Ashley Van Bruwaene en Fleur Hamerlinck (beiden 13, Wingene) zijn drie meisjes die door training en inzet hun selectie en debuut op het internationaal niveau meer dan verdiend hebben. Het team werd vervolledigd door Claire en Leonie De Corte (13 en 11 jaar uit Schuiferskapelle), zussen die al een aantal jaren vaste waarde zijn in het Kick-West wedstrijdteam en sinds 2017 diverse internationale titels op WK’s en EK’s op hun palmares mochten schrijven.”

Vijf wereldtitels

“Door corona was het echter tot op het laatste moment bang afwachten of ons team naar Hongarije zou kunnen vertrekken, maar uiteindelijk kregen we groen licht. Dat onze kampers op sportief vlak voor een grote uitdaging stonden, stond buiten kijf. Ondanks een kleiner deelnemersveld tekenden er meer dan 480 jeugdkampers uit diverse landen present. Maar onze dames deden het voortreffelijk en behaalde samen 15 medailles, waaronder vijf wereldtitels.” Die wereldtitels zijn behaald door Leonie (pointsparring en kata zonder wapen), Fleur (pointsparring) en Claire (C-Viadal en rumble sparring). “We zijn alvast heel fier op deze prestaties. De club werkt hard aan de ontwikkeling en groei van de jeugdwerking met zelf als enigste club in Vlaanderen een G-sportafdeling.”