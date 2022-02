Kick-off Mooimakers 2022 in Oudenburg met voorstelling vernieuwde app

Zaterdagnamiddag waren de vrijwilligers van Mooimakers uitgenodigd in LDC Biezenbilk voor een bedankingsmoment. Ze konder er de vernieuwde app ‘Mijn Mooie Straat’ ontdekken en installeren.

“We zijn trots op deze groep en blij om vandaag op een 35-tal vrijwilligers te mogen rekenen om onze straten zwerfvuilvrij te maken”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon.

“Vanaf 10 februari tot eind 2021 kregen we 766 meldingen van opgeruimd zwerfvuil. Dat is gemiddeld 2,4 per dag. En ja, er is inderdaad een blijvend zwerfvuilprobleem”, stelt milieuambtenaar Jan Vandecasteele.

Dagelijks op pad

Om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten aan de pakken kan het stadsbestuur van Oudenburg rekenen op een groep geëngageerde burgers die geregeld, sommige zelfs dagelijks, op pad gaan om de straten proper te maken. Deze vrijwilligers worden in Oudenburg zwerfvuilmeters en-peters genoemd.

Sinds februari 2021 werkt de stad met het platform Mijn Mooie Straat. Daarop kunnen de meters en peters zwerfvuil en sluikstort melden. “Dankzij dit burgerplatform kunnen we ook de cijfers analyseren”, legt schepen Gino Dumon uit. “Aan de hand van die meldingen werd in kaart gebracht welke locaties het meest te kampen hebben met zwerfvuil. Dat zijn de flascontainer aan de Abdijhoeve, de begraafplaats in de Bloemenlaan, de jachthaven aan de Stationsstraat, de flascontainer aan café De Chargebuze en de picknickplaatsen in de Cotidianen- en Waterstraat.”

Vanaf heden is de vernieuwde app Mijn Mooie Straat in voege. Via deze app wordt het gemakkelijker om meldingen van sluikstorten door te sturen en kunnen de vrijwilligers via gps en foto’s de exacte plek aanduiden.

