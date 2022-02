Khibar van Ohana Pokébowls, in Oostende en straks ook in Roeselare: “West-Vlamingen staan open voor Nederlanders”

Khibar Jabargeel (29) woont ondertussen al ruim tien jaar in Oostende en baat sinds twee jaar Ohana Pokébowls uit met zijn beste vriend Rico Otto (28). De Nederlanders breiden eind februari uit met een tweede zaak in Roeselare. Als jonge ondernemer heeft Khibar, Jabar voor de vrienden, de voorbije jaren enorm veel geleerd. “Vriendelijkheid kost geen moeite. Als Nederlanders zijn wij heel open en mensen appreciëren dat wel.”

Khibar is afkomstig uit Breda, maar spoelde in 2009 in Oostende aan met zijn familie. Hij werkte op verschillende plaatsen in de verkoop, tot hij op het zotte idee kwam om samen met zijn jeugdvriend Rico een eigen zaak te starten. Ohana Pokébowls is ondertussen een succes op de Groentenmarkt en de jonge kerels bereiden momenteel een uitbreiding richting Roeselare voor. Op de Mercator was Khibar nog niet geweest, maar de Oostendenaars, die kent hij ondertussen wel al door en door.

Hoe ben je in Oostende terechtgekomen?

“Ik verhuisde naar hier in 2009. Ik ben opgegroeid in Breda, maar omdat we hier familie wonen hadden, beslisten mijn ouders om naar hier te komen wonen.”

Hoe is het idee voor een eigen zaak ontstaan?

“Ik hield de voorbije jaren altijd contact met Rico. Drie jaar geleden gingen we samen op vakantie. We waren in die periode allebei op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Nederland was pokébowl toen al een bekend concept. Rico nam me mee om het eens te proberen en zo ontstond het idee of het concept niet zou werken in Oostende. Het begon eigenlijk als een grapje, maar toen hebben we er werk van gemaakt en nu staan we hier. Ik kende de markt in Oostende al een beetje en Rico had al ervaring in de horeca.”

Dus Rico is speciaal naar Oostende verhuisd om de zaak te openen?

“Inderdaad. We kenden elkaar al zo lang en hij had het wel wat gezien in Breda. Zo beslisten we om samen te werken. In het begin ging hij nog veel op en neer, maar nu niet meer. In Antwerpen sta je toch altijd in de file.”

Twee jaar geleden waren de pokébowls nog relatief onbekend in België?

“Je had wel een zaak in Antwerpen, maar hier in de regio deed niemand dit al. Voor de mensen die het niet kennen, het is eigenlijk een soort sushi, maar in een kommetje. Je kan kiezen tussen rijst, quinoa of bruine rijst. je kan dan kiezen uit verschillende soorten vis of vlees en groenten om bij te doen en een topping. We hebben ook enkele suggesties, die we zelf samenstellen. Het concept slaat aan omdat mensen steeds gezonder willen leven. Als je een snelle hap wil bestellen of iets wil laten leveren, dan was er hier niet zo’n groot aanbod. Je komt snel uit bij frietjes, pizza of pita, en wie gezonder wilde zijn, moest het doen met salades.”

Hoe is het om als Nederlander in een stad als Oostende neer te strijken?

“Na ruim tien jaar begrijp ik de meeste dingen wel al. Voor Rico is het soms wel nog moeilijk. Mensen vragen dan bijvoorbeeld een tasje en dan moet ik uitleggen dat ze een zakje bedoelen. Ik voel me voor de rest heel welkom hier als Nederlander. De West-Vlamingen staan wel open voor Nederlanders. Ze vinden het leuk dat wij zo open zijn, want West-Vlamingen zijn dat zelf vaak niet. Een West-Vlaming is meer gesloten als je ze niet kent. Dat was wel even aanpassen in het begin, maar ondertussen kennen wij hier al zoveel mensen. Onze openheid en directheid is een troef in de horeca. Je maakt gemakkelijk een praatje en dat hebben klanten graag. Wij hebben hier zowel oudere klanten, die wekelijks langskomen en waar we een goede band mee hebben, maar we hebben evengoed jonge studenten die hier graag over de vloer komen. Vriendelijk zijn kost geen moeite.”

Jullie breiden uit nu ook naar Roeselare?

“Begin volgende maand opent onze tweede vestiging in Roeselare. Dat is toevallig gekomen. Wij werden benaderd door een bedrijf dat een leegstaand pand had naast zich. Ze waren op zoek naar een concept dat kon werken in Roeselare en zo kwamen ze bij ons terecht. We zijn eens gaan kijken en we hadden er allebei een goed gevoel bij. We waren sowieso van plan om uit te breiden, dus dit was een mooie kans. De zaak komt op de Munt in Roeselare.”

Met een goede vriend een zaak openen heeft waarschijnlijk ook uitdagingen?

“Wij kennen elkaar al zo lang dat we ondertussen wel weten wat we van elkaar kunnen hebben. Dat draait dus eigenlijk wel goed voor ons. We bekijken veel zaken op dezelfde manier, dus dat maakt het wel gemakkelijker. We kennen elkaar al van in de basisschool en dat doet ook wel veel. Ik had nooit verwacht dat we hier samen zouden belanden, maar het is wel leuk om het samen te doen.”