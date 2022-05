Khaila vecht terug na haar depressie: “Miss-verkiezing ideaal om zelfvertrouwen te boosten”

Midden september staat Khaila Schoonvaere (21) in de finale van Miss Grace Benelux. Met haar deelname hoopt deze Roeselaarse schone haar zelfvertrouwen een boost te geven.

Khaila woont samen met haar moeder en hondje Simba in de Eksaardestraat. Ze doorliep haar middelbare studies in Lendelede en Izegem en zit in haar laatste jaar opvoedster aan Vivato Kortrijk. Momenteel loopt ze stage in De Branding bij personen met gedragsproblemen en autisme die heel wat structuur en afspraken nodig hebben. “Boeiend om mijn laatste stageperiode daar te mogen beleven”, vertelt Khaila, die zich ook als jobstudente al inzette voor deze doelgroep. “In mijn vrije tijd vind je mij vaak met mijn vriend terug in de fitness of genieten we samen van een wellness. Daarnaast ga ik graag shoppen of zet ik samen met vriendinnen een stapje in het uitgaansleven.”

Zware depressie

Vanaf haar vijftiende tot haar negentiende had Khaila het mentaal heel zwaar. “Ik voelde me altijd minderwaardig en liet mijn leven door andere mensen bepalen. Door een samenloop van omstandigheden belandde ik plotseling in een zware depressie. Hiervoor ben ik ook opgenomen in een psychiatrische instelling. Door mijn link met de zorg ontdekte ik zelf waar ik precies mee worstelde. Samen met de psychologen en de onvoorwaardelijke steun van mijn moeder en mijn vriend, ben ik langzaam uit die put geklauterd. Het was een heftige periode. Beetje bij beetje is mijn zelfvertrouwen terug gegroeid. Op school bleef ik altijd goed presteren.”

De uitdaging om deel te nemen aan Miss Grace Benelux leek voor Khaila een logische volgende stap. “Het beauty- en modellengebeuren wekte altijd al mijn interesse.” Khaila ziet zichzelf als een zorgzaam persoon met een fijn gevoel voor humor die goed kan luisteren. “Uiterlijk ben ik het meest tevreden over mijn blauwe ogen. Dat merk ik vooral als de zon schijnt. Stel dat ik de top drie zou bereiken, zie ik mij in de modellenwereld stappen en shoots en défilés lopen voor winkels. Mijn omgeving vertelt me dat ik net als mijn tante goed op een foto plak.”

Zeventien finalistes

Miss Grace Benelux is de opvolger van Miss Beauty Benelux en bestaat nog maar pas. Faye Bulcke, de winnares van vorig jaar en Kara Verfaillie hebben samen met Ilana Schelfhaut de organisatie op zich genomen. “Alle kandidaten worden heel goed begeleid”, benadrukt Khaila.

“Ik kijk echt op naar die dames. Toen ik de stap had gezet en uiteindelijk geselecteerd ben voor de finale was ik natuurlijk supercontent. Er zijn zeventien finalistes uit Vlaanderen en Nederland. Er zitten nog enkele West-Vlaamse meisjes uit Oostende en Wevelgem tussen. Ondertussen hebben we elkaar al wat beter leren kennen. Het zijn allemaal toffe meiden die goed overeenkomen. Momenteel heerst er totaal geen concurrentie. Vorige week hadden we een fotoshoot, binnenkort gaan we op dansworkshop, er staat een teambuilding en een pretparkbezoek op het programma en daarna volgt nog een Miss-weekend. Via mijn Instagrampagina ‘Khaila_schoonvaere’ verzamel ik likes en comments. Die pagina kan gedeeld of gevolgd worden, waardoor ik extra punten verdien. Diegene met de hoogste score wint de Miss Choice Award en krijgt een rechtstreeks ticket voor de top 8. Daarnaast verkoop ik ook sleutelhangers en juwelen, waarvan de opbrengst naar Kop Op Tegen Kanker. Een organisatie die mij nauw aan het hart ligt.”