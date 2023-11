Keytrade Trail doet voor tweede keer Knokke-Heist aan: “Interesse voor deze events groeit”

De Keytrade Trail Knokke-Heist vormt een onderdeel van de zevenvoudige Nature Trail Series, een bundel van natuurlopen. Op zondag 26 november passeert men voor de tweede keer in Knokke-Heist. “De grote diversiteit in het parcours maakt het vooral zeer interessant”, vindt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports.

Het gevarieerde parcours van dit wandel- en loopevent gaat door het Blinckaertduinbos, het strand, de Zwinduinen en via de polders langs het Zwin. Voor beide events is er keuze tussen een parcours van 8 km, 16 km of 22 km, waarbij start en aankomst zijn voorzien in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.

Goede feedback

“Vorig jaar was er de eerste editie. We zijn voorzichtig gestart met 900 deelnemers”, telt Broekmans. “We kregen toen veel goede feedback op het parcours. Dit jaar gaan we richting 1.200 tot 1.300 deelnemers. Het groeit en er is dus echt wel interesse voor dit soort evenementen. Temeer omdat het in een periode ligt die niet zo evident is. Maar je ziet dat die winterwedstrijden echt wel aan populariteit winnen.”

Veel wandelaars

Vooral die langere afstanden doen het bijzonder goed. “Een voorbeeld dat we dit jaar in oktober hadden, was de enorme groei tijdens de Great Bruges Marathon. Je ziet dit tevens bij die trails. De populaire afstand zondag in Knokke-Heist is zeker ook het parcours van iets meer dan twintig kilometer. Plus: we bieden dit ook aan voor wandelaars en ook daar zien we een groei, want bijna de helft van de inschrijvingen zijn wandelaars.”

Een evenement waar je zowel kan lopen of wandelen is iets wat enorm goed werkt. “Met de sportdienst van Knokke-Heist hebben we een zeer sterke partner. De badstad ademt sport, met bijzonder veel sportevenementen en je ziet dat zij duidelijk een vast publiek hebben”, aldus Broekmans.

De lopers starten de trail tussen 8.30 en 9.30 uur, daarna tussen 9.45 en 10.15 uur is het de beurt aan de wandelaars. Goed nieuws voor baasjes van sportieve honden want ook viervoeters zijn welkom op de Keytrade Trail Walk.

Info en inschrijvingen: www.trailknokkeheist.be.