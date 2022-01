Kevin Vansteenkiste brengt Beweegpauze op werkvloer

De reportage in Factcheckers op Eén loog er vorige week niet om, stilzitten is nefast voor onze gezondheid. Izegemnaar Kevin Vansteenkiste van HalloJij heeft daar echter dé oplossing voor. Dagelijks haalt hij de werkende mens even van achter het bureau en bewegen ze samen om er zo weer helemaal tegenaan te kunnen.

Het consumentenprogramma Factcheckers op Eén onderzoekt wekelijks verschillende stellingen. Vorige week vroeg presentator Jan Van Looveren zich af of veel zitten een probleem voor onze gezondheid is. Het antwoord was duidelijk, 14 uur per dag zitten is vergelijkbaar met roken. We moeten dus dringend meer bewegen.

Izegemnaar Kevin Vansteenkiste uit de Neerhofstraat wist dat al een hele tijd. “Ik ben heel blij dat de problematiek eens onder de aandacht gekomen is. We zitten vaak heel veel, maar dat ligt natuurlijk ook aan onze jobs. Het is niet dat we dat willen doen, maar vaak moeten we veel uren aan onze computer werken.” vertelt hij. “We zien hier veel mensen die lichamelijke klachten krijgen door het vele zitten. Vaak verbeteren die klachten al door een aantal dagelijkse oefeningen tussen het werken door.”

Lichaam wakker maken

Kevin heeft zijn eigen centrum HalloJij – Beweeg Pijnvrij in de Neerhofstraat 19. Daar probeert hij mensen beter en meer te laten bewegen. “Mensen zitten vaak uren aan een stuk aan hun bureau en dat doet je lichaam natuurlijk geen goed. De hele coronacrisis en het thuis werken heeft dat probleem alleen maar versterkt. In Factcheckers hebben ze de kwestie nu wetenschappelijk onderzocht en onder de aandacht gebracht. Heel wat mensen zijn geschrokken van de reportage en willen effectief iets doen aan dat zitprobleem. Dat is een goede zaak natuurlijk.” Kevin heeft met HalloJij de oplossing voor het probleem. “Anderhalf jaar terug begonnen we met onze Beweegpauze. Vier keer per week brengen wij een online beweegprogramma in verschillende bedrijven en bij mensen thuis. Om 11.50 uur beginnen we eraan en twintig minuutjes later zit de sessie er op”, legt Kevin uit. “We laten mensen even bewegen en doen samen oefeningen die ons lichaam weer wakker maken en activeren. Zo proberen we rug- en nekklachten te verminderen en zorgen we dat iedereen er weer tegen kan voor de namiddag. We geven bij elke sessie ook een tip mee met onze volgers.”

Tien voor twaalf

De Beweegpauze gaat digitaal door. “We starten telkens om tien voor twaalf, een symbolisch tijdstip, want het is tien voor twaalf voor ons lichaam, het wordt tijd dat we het probleem aanpakken. Ik geef de sessie live en die is makkelijke digitaal te volgen,” klinkt het.

“Je hoeft geen aangepaste kledij te dragen en nadien moet je ook niet douchen. Je hebt eigenlijk echt niet veel ruimte nodig, als je gewoon recht staat achter je bureau dan kan je al deelnemen. We sporten niet, maar bewegen en doen samen ergonomische oefeningen. Bedoeling is om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Bedrijven of particulieren die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen en dan zitten we eens samen om de praktische kant te bespreken. Als je intekent, dan volg je live de sessie. Hoeveel sessies dat zijn, dat is allemaal bespreekbaar. Wie interesse heeft, mag vrijblijvend contact opnemen.”

“Een beweegpauze heeft niet alleen voordelen voor de persoon zelf, de algemene sfeer wordt er ook beter van want er is even een korte, gezamenlijke pauze. Daarnaast verminderen de lichamelijke klachten en heeft iedereen weer zin om er na de middag tegenaan te gaan. Het heeft alleen maar voordelen!” (MVI)

Info: www.hallojij.be. Je kan Kevin vrijblijvend contacteren via de site of via kevin@hallojij.be.