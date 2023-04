Kevin start met garage langs Europalaan: “Alle werken aan alle merken”

Langs de Europalaan in Poperinge vind je sinds kort garage Huyghe, recht tegenover de ingang van Worldkarts. De jongensdroom van Kevin Huyghe (35) uit Woesten wordt er realiteit.

Als zevenjarige was Kevin Huyghe (35) uit Woesten al volledig gepassioneerd door auto’s. “Geboren met een auto in de buik zoals ze wel eens zeggen. Het is een cliché om te zeggen, maar het was ook lang mijn droom om een eigen garage te openen”, lacht Kevin. “Ik heb zo’n tien jaar gewerkt in een garage en daarna ben ik als zelfstandig garagist in bijberoep begonnen. Hoe langer ik zelf aan het werk was, hoe meer werk ik ook kreeg. Het werd moeilijk om alles te bolwerken, dus moest ik een risico durven nemen en volledig zelfstandig aan de slag gaan.”

Europalaan

Kevin wordt bijgestaan door zijn partner Kimberly Bouw met wie hij een samengesteld gezin vormt. “Ons gezin telt vier kindjes, dus ook op dat vlak vonden we het belangrijk om een rustiger evenwicht te kunnen vinden. Een garage starten is niet zo vanzelfsprekend. Het is niet toegestaan om gelijk waar een garage uit te baten. Enige tijd geleden kwam er langs de Europalaan een hangar vrij en die kans heb ik gegrepen. Via de overheid krijg je als beginnende ondernemer het pand aan een verlaagde prijs, dit doen ze om beginnende ondernemers een duwtje in de rug te geven. Het is wel zo dat je na vijf jaar sowieso het pand moet verlaten”, vertelt Kevin.

Alle merken

“De klanten beginnen goed hun weg te vinden en dat is fijn. Wie bij mij terecht kan? Ik zeg het graag als volgt: alle werken aan alle merken”, lacht Kevin. “Van bestelwagens, tot personenwagens en oldtimers. Een opleiding voor elektrische wagens staat op de agenda, om ook die klanten te kunnen verderhelpen. Sinds kort heb ik mijn eigen nummerplaathouders en het zou een voldoening voor mijn werk zijn als ik binnenkort heel wat auto’s met mijn nummerplaatshouders zie rondrijden. Ik werk alleen in de garage, want ik vind persoonlijk contact zeer belangrijk en daarom werk ik ook uitsluitend op afspraak. Klanten zal ik steeds met raad en daad bijstaan waar ik kan en wat voor mij mogelijk is.”