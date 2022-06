Kevin & Mario doen nog één keer hun pakjes aan voor een optreden tijdens ‘t Vat van Rodenbach

Kevin & Mario, het olijke duo dat jarenlang de Batjes kleurde in Roeselare, zullen het evenement nog één keer kleuren. Daarna gaan de marginale pakjes definitief de kast in. Na hun laatste show exact tien jaar geleden, verzorgen ze een halfuur de show tijdens ‘t Vat van Rodenbach.

Kevin & Mario, de twee marginale typetjes gespeeld door Filip Sobry en Kristof Desal, zorgden tien jaar geleden voor heel wat kleur tijdens de Batjes in Roeselare. De twee namen heel wat ludieke singles op, maakten een legendarische passage tijdens Villa Vanthilt, organiseerden succesvolle Botten en Batten en tien jaar geleden kregen ze een hele showavond op de Grote Markt. Het absolute hoogtepunt voor de twee. Daarna gingen de pakjes de kast in, tijd voor andere initiatieven.

Eerste en allerlaatste show

Vorige zomer, naar aanleiding van de tiende verjaardag van hun passage bij Villa Vanthilt, groeide het idee om een elpee op te nemen met daarop de greatest hits en enkele bijzondere samenwerkingen. Die elpee zou normaal tegen de kerstperiode afgewerkt zijn, maar omstandigheden zorgden ervoor dat de productie telkens werd uitgesteld. Uiteindelijk krijgen de twee de exemplaren volgende week bezorgd, vlak voor de Roeselaarse Batjes. “Alsof het zo moest zijn”, vertelt Filip Sobry. “Te veel toeval om te negeren, daarom willen we de elpees op een opvallende manier lanceren. We doen onze pakjes nog een keer aan en mogen ons ding doen tijdens ‘t Vat van Rodenbach. Omstreeks 22 uur krijgen we een klein halfuurtje om het publiek te entertainen.”



Het wordt de eerste show sinds hun ‘laatste show’ tijdens de Batjes van 2012 en meteen ook hun allerlaatste optreden. “We hadden eigenlijk niet verwacht om ooit nog echt in de huid van Kevin & Mario te kruipen, maar de vraag was er en het moment is ideaal. We willen er alles aan doen om voor een topsfeer te zorgen, met de gekheden zoals alleen Kevin & Mario die konden brengen.”