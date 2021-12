Kevin & Mario brengen een vinylplaat uit en je kan die nu al reserveren

Zoals eerder aangekondigd brengen Kevin & Mario binnenkort een vinylplaat uit met al hun nummers en enkele leuke extra’s. Tien jaar na hun succesvolle periode willen ze zo opnieuw wat extra good feelings brengen in deze rare tijden.

De plaat zit al een tijdje in productie, maar zal pas in het voorjaar van 2022 afgewerkt zijn en geleverd worden. “Maar niet getreurd: je kan nu al in pre-sale een bon aankopen om cadeau te doen of om zelf zeker te zijn van je eigen exemplaar”, horen we van het team achter het duo;

“Laat je vrienden of familie eens goed verschieten met deze bon voor de eerste elpee van het olijke Roeselaarse duo Kevin & Mario.”

Je kan de bon online bestellen in de webshop thehomeshakers.be en hem laten opsturen in de typische Kevin & Mario-stijl. Of je gaat langs bij Jeanien in de Ooststraat 90 in Roeselare om jouw bon op te halen.

Kom zondagnamiddag 19 december zeker eens langs, en maak kennis met de mensen achter Kevin & Mario … Alle info www.thehomeshakers.be. prijs bon: 24,99 excl. verzendkosten