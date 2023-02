Kevin en Killian maken zich op voor dolle carnavalsvierdaagse in Blankenberge: “Geen geheim dat we liever alleen prins waren geweest”

Zaterdag vindt de aanstelling van de twee carnavalsprinsen plaats. Niet in het stadhuis, zoals de traditie het wil, maar in het casino: na de stormloop voor het prinsenbal wil het stadsbestuur ditmaal geen enkel risico nemen. Ook de prijsuitreiking na de carnavalsstoet op zondag verhuist dit jaar naar het casino. En de twee prinsen? Die zijn vastberaden om tijdens de dolle vierdaagse opnieuw het beste van zichzelf te geven.

Op het prinsenbal in Het Witte Paard konden honderden mensen zonder ticket de zaal niet binnen, wat uiteindelijk resulteerde in twéé prinsen. Verwacht wordt dat beide komend weekend opnieuw heel wat volk op de been zullen brengen. “De stormloop op het prinsenbal was echt zot. Zoiets hadden we in geen jaren meer gezien in onze carnavalsstad, maar we hebben dan ook allebei intensief campagne gevoerd”, zegt Killian Massez. “En ja, natuurlijk had ik liever een echte verkiezing gezien en was ik liever alleen prins geworden. Maar dit was de beste van de slechte oplossingen.”

Ook Kevin Kimpe had het liever anders gezien. “Ik heb echt mijn carnavalshart moeten laten spreken om met de beslissing in te stemmen. Vooral de ontlading achteraf heb ik gemist”, zegt hij. “Maar ik zou ook niet weten hoe ze het anders hadden kunnen oplossen. Het is zoals het is en Killian en ik gaan er samen het beste van maken.”

Vakantie ingepland

Double trouble dus voor de confrerie. Of beide prinsen nog fris genoeg zijn om er straks weer in te vliegen? “Het is inderdaad al behoorlijk zwaar geweest”, glimlacht Kevin. “Als kandidaat-prins moet je je op elk bal laten zien en in combinatie met mijn job woog dat op den duur wel een beetje door: ik ben havenarbeider en werk meestal vijf of zes dagen per week. Maar ik heb nu voor carnaval wel wat verlof ingepland.”

Ook van de bijna twintig jaar jongere Killian vergt het best veel. “Vooral in de aanloop naar het carnavalsweekend is het hectisch: we gaan rusthuizen en scholen bezoeken, tussendoor vlug even over en weer naar Maaseik voor onze kostuums en dan zaterdag de aanstelling in het casino, gevolgd door vier zotte carnavalsdagen. Gelukkig krijg je van al die steun ook een kick die ervoor zorgt dat je langer mee kan”, glimlacht hij.