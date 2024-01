Kevin Descan draagt cyclocross in Emelgem op aan verongelukte neef: “Eerste Memorial Timothy Depreitere”

“Hij was een sportieveling in hart en nieren, dan is dit gebaar het minste wat we kunnen doen.” Aan het woord is Kevin Descan, die dit weekend opnieuw een cyclocross in Emelgem organiseert. Die zal voortaan de ‘Memorial Timothy Depreitere’ heten, ter nagedachtenis van zijn neef, een 37-jarige papa van twee dochtertjes die vorig jaar bij een spijtig ongeval om het leven kwam.

De cyclocross in Emelgem was vroeger in handen van de Sint-Jansvrienden, maar is intussen overgenomen door Kevin Descan. Hij heeft met zoon Wannes (13) zelf een fervente veldrijder in huis en organiseert de cross niet alleen voor het sportieve aspect, maar ook om geld in het laatje te brengen om de carrière van de jongeman verder te ondersteunen. “De ene organiseert een hutsepotfestijn, de ander een kaarting. Dan vond ik dit wel een mooi alternatief”, knipoogt Kevin. “We beschikken hier over een uitdagend parcours, vlak bij de Emelgembrug. We organiseren wedstrijden voor miniemen, aspiranten en voor het eerst nieuwelingen.”

Goedlachse papa

Kevin was vorig jaar in volle voorbereiding op de veldrit toen hem verschrikkelijk nieuws bereikte. Zijn neef Timothy Depreitere (37) uit Ingelmunster was bij een verkeersongeval in Lendelede om het leven gekomen. “Over het hoe en wat weiden we liever niet te veel uit, omdat zijn verlies nog altijd zeer veel pijn doet. Wel dat ik toen op een rollercoaster van emoties zat. Zijn vrouw Bieke en dochtertjes Marlou (5) en Maxence (2) bleven zonder man en papa achter. Het was een onwezenlijk gevoel dat hij er plots niet meer was. Timothy was een goedlachse kerel met een gevoel voor humor. Hij hielp altijd graag mee om van de cyclocross een succes te maken.”

(Lees verder onder de foto)

Timothy Depreitere uit Ingelmunster kwam vorig jaar bij een verkeersongeval in Lendelede om het leven: “Timothy was een goedlachse kerel met een gevoel voor humor. Hij hielp altijd graag mee om van de cyclocross een succes te maken.” © gf

Voor Kevin was het dan ook een evidentie om van de eerste cyclocross na het overlijden van zijn neef de Eerste Memorial Timothy Depreitere te maken. “Door dit te doen, zal hij bij elke editie dichter dan ooit bij ons zijn”, vertelt Kevin. “Het is mijn eerbetoon aan een fantastische neef, papa, partner en mens. Op die manier blijft hij in de herinnering van heel wat mensen.”

“Ik ben zeker dat hij mee zal rijden op de fiets, letterlijk zelfs”

Ook Wannes staat helemaal achter die beslissing. “Ik keek op naar Timothy”, vertelt hij. “Vorig jaar kwam ik hier al eens aan de start en werd ik tweede. Ik ga uiteraard proberen winnen. Wat er ook gebeurt: ik ben zeker dat hij in gedachten met mij mee zal rijden. Je mag dat zelfs vrij letterlijk nemen: op mijn fiets zullen de woorden Ride 4 Timothy prijken.”

Mooi gebaar

Timothy’s moeder Martine Struyve zal zondag met meer dan bijzondere aandacht de cyclocross volgen. “Ik vind het een mooi gebaar ten opzichte van Timothy en bij uitbreiding de hele familie”, reageert ze. “Het wordt trouwens niet de enige wedstrijd die naar Timothy zal verwijzen. Zijn vader Danny koerst bij wielerbond OVWF en op 28 mei gaan we in Meulebeke een wielerwedstrijd op de weg inrichten die ook de Memorial Timothy Depreitere zal heten. We hopen dat heel wat renners nog veel kilometers met hem in gedachten mogen rijden.”

Voor de cyclocross zal de Emelgembrug zondag voor alle verkeer afgesloten zijn. Bezoekers kunnen parkeren op de parking van middelbare school Prizma Campus VTI aan de overkant van het kanaal. De brug zelf zal je te voet kunnen oversteken. De eerste wedstrijden starten om 10.30 uur, de laatste rond 15.30 uur.