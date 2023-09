Kevin (11) kan door personeelstekort niet langer op internaat: “Hij zit nu elke dag vier uur op de bus”

22 kinderen die bijzondere zorg nodig hebben, kunnen dit schooljaar voorlopig niet terecht in het GO! internaat Nest in De Haan. Ook Ricky de Kezel en Calleechurn Vidyamatee van estaminet ’t Boldershof in Zuienkerke zijn bij de gedupeerden. “Onze zoon Kevin zit nu elke dag vier uur op de bus”, zuchten ze. Het schoolbestuur zoekt naar een oplossing.

De 20 GO!-internaten die verbonden zijn aan scholen voor buitengewoon onderwijs, werden op 1 september overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn omdat de noden van de internen en de werking van de internaten hier meer bij aansluiten. Een transitie die al heel wat voeten in de aarde had, zegt algemeen directeur Pieter De Winne van scholengroep Impact. “De aanhoudende onduidelijkheid rond de nieuwe prestatieregeling zorgde voor een leegloop aan de start van het schooljaar. Andere uren, nachtdiensten, onzekerheid rond verlofdagen: de bezorgdheden van ons personeel waren zeer terecht. Maar het is vooral ook schrijnend dat het zo lang geduurd heeft eer we hier van de overheid meer duidelijkheid over kregen. Wij zijn ondertussen lang niet het enige internaat dat met de handen in het haar zit omdat het personeel door de aanhoudende onzekerheid naar elders overstapte”, klinkt het. Ook Ricky de Kezel en Calleechurn Vidyamatee, die in Zuienkerke een drukke horecazaak uitbaten, zijn daarover niet te spreken. “Pas twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar kregen wij te horen dat er voor Kevin geen plaats meer was in het internaat. Normaal gezien komt hij enkel in de weekends naar huis, nu moet hij elke morgen om kwart over zeven de bus op en is hij ’s avonds pas rond zes uur terug thuis. Elke dag vier uur op de bus, dat is voor Kevin onhoudbaar”, klinkt het. Kevin gaat nu naar school in De Vloedlijn in Oostende. “We hebben nu zelf contact opgenomen met het CLB om te zien of er voor Kevin geen plaats is in Brugge. Dat is iets minder ver. Maar er is sowieso al weinig plaats in het buitengewoon onderwijs, en al zeker in de internaten”, zegt Ricky. Kevin zelf elke dag naar school brengen, is voor zijn ouders geen optie. “De extra zorg die Kevin elke dag nodig heeft, kunnen wij hem ookniet bieden”, zeggen zijn ouders.

De scholengroep startte een noodplan op en zoekt naar andere verblijfsmogelijkheden voor de kinderen. Drie leefgroepen van het internaat – deze met kinderen die in de weekends naar huis gaan – starten voorlopig niet op. “Voor de kinderen die naar school gaan in Brugge, kijken we naar internaat De Hazelaar en voor de vier leefgroepen die op 1 september wel opstartten, werken we met een stappenplan om de personeelsbezetting op elk moment op een kwalitatieve manier te kunnen blijven garanderen. Daarnaast wordt er ook prioritair ingezet op rekrutering”, zegt De Winne. De drie andere leefgroepen gesloten houden, was voor de scholengroep geen gemakkelijke beslissing. “Het internaat is voor die kinderen een vervangende thuis, beseffen wij immers ook”, aldus De Winne, die voorts nog benadrukt dat internen die al ingeschreven waren, zeker welkom blijven in Nest. “Van zodra de drie leefgroepen weer opstarten, is hun plekje in de voorziening gegarandeerd”, klinkt het.