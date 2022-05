Ketnet Zomertour komt met Samson & Marie, #LikeMe en Nachtwacht naar Roeselare

Op maandag 15 augustus komt de Ketnet Zomertour naar Roeselare. Met heel veel animatie, maar ook optredens van bekende Ketnet-gezichten.

Het is ondertussen een traditie dat de Ketnet Zomertour op 15 augustus naar Roeselare komt. “Deze zomer strijken we opnieuw neer met een bruisend festivaldorp op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Zing en dans tijdens een heleboel straffe optredens en ga in de selfiecorner op de foto met je favoriete artiesten. De Ketnet Zomertour wordt dit jaar ongetwijfeld opnieuw één groot feest en is bovendien gratis”, klinkt het.

Het wordt een show met de grootste Ketnet-artiesten zoals Samson & Marie, Nachtwacht, #LikeMe, Gamekeepers, De Ketnetband en veel meer.

“En speciaal voor de allerkleinsten is er het peuterhoekje van Ketnet Junior, handig voor jong én ouders. Hier vind je onder andere een borstvoedingshoekje, luierkussens, eetstoeltjes,… En er is een consulente van Kind & Gezin aanwezig om de jonge ouders bij te staan met raad en daad.”