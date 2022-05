Kersverse TikTok-ster is, mét zijn moeder, te gast in De Cooke & Verhulst Show Live: “Geen idee waar dit eindigt”

Jochen Van Isacker (37) uit Gistel mag op donderdag 12 mei, samen met zijn moeder, de Award van de week in ontvangst nemen bij Gert Verhulst en James Cooke in hun liveshow.

Een week nadat De Krant van West-Vlaanderen naar buiten kwam met het geweldig grappige TikTok-filmpje van Jochen Van Isacker, wordt de vrachtwagenchauffeur vanavond verwacht bij De Cooke & Verhulstshow. “De redactie had dat berichtje gezien bij jullie en stuurden me een berichtje, voor een kort interviewtje. Niet veel later nodigden ze me uit om de Award van de Week in ontvangst te nemen.” Dat is een segment binnen de show, waarin presentatoren Gert Verhulst en James Cooke opvallende mensen of filmpjes in de kijker zetten. “En gisteren was ik plots ook al te horen op Generation M bij radiozender MNM. Echt bizar hoe rap dat allemaal gaat. Geen idee waar dit eindigt.”

Het filmpje op TikTok werd inmiddels al bijna 750.000 keer bekeken. © TikTok

De teller tikt intussen verder aan, en het virale filmpje heeft intussen al meer dan 700.000 views. Eerder liet Jochen al optekenen dat zijn moeder er veel reactie op kreeg. “Zij gaat mee vanavond. Ik heb uitgelegd hoe het in elkaar zat, en heb ook een filmpje getoond van die awarduitreiking. Ze zag het zitten, als ik zou meegaan. Eigenlijk is dat fantastisch, dat ik straks daar gewoon achter de schermen rondloop. Allemaal door zo’n filmpje en een artikel. Geweldig!” (lacht)