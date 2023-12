Kerstwandeling Levenslijn

Levenslijnteam Damme organiseert ook dit jaar weer de wandeling Damme Kerstsfeer op tweede kerstdag. “Er zijn vijf afstanden waarbij de kortste, vijf kilometer, ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens”, zegt Roger Snauwaert van Levenslijnteam, dat met de opbrengst het goede doel steunt.

De wandeling Damme Kerstsfeer, met vertrekpunt in de hallen op het gelijkvloers van het Damse stadhuis, is de voorbije vijftien jaar uitgegroeid tot een bij wandelclubs maar ook bij individuele deelnemers bijzonder populaire voettocht.

“Toen we er destijds mee van start gingen, was het startpunt nog in de oude gemeenteschool in de Burgstraat in Damme. Op het hoogtepunt haalden we wel vijftienhonderd deelnemers. Dat was toen wel wat teveel van het goede, ook voor de mobiliteit en parkeerdruk in Damme centrum”, vertelt Roger Snauwaert van Levenslijnteam Damme. De wandeling kent een vrije start vanuit het stadhuis, tussen 8 uur en 15 uur. Het Levenslijnteam baat er een gelegenheidscafetaria uit met dranken, belegde broodjes en pannenkoeken.

Goede doelen

“De wandeling is bewegwijzerd en deelnemers kunnen kiezen uit vijf verschillende afstanden, namelijk 5, 9, 12 17 of 19 kilometer. De kortste afstand, vijf kilometer, is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens”, legt Roger Snauwaert uit. “Vanaf de afstand van 9 kilometer gaat de wandeling richting Oostkerke – via de Damse Vaart en de Spegelsweg – en daarbij wordt zaal De Beuterblomme gebruikt tussenstop. Daar kun je ook een hapje en een drankje bestellen in onze gelegenheidsbar. Vanaf een afstand van 17 kilometer gaat het richting Hoeke. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst van de wandeling via onze vzw Rodahelis – dat staat voor Rondom Damme Helpen in Stilte – naar een aantal kleinere, minder bekende goede doelen. Met onze activiteiten slagen wij erin om toch jaarlijks zo’n tienduizend euro aan goede doelen te schenken.” (PDV)

Kostprijs voor deelname is 1,5 euro voor leden van een wandelclub en 3 euro voor niet-leden. Voor -12 jarigen is deelname gratis. Meer info via: https://levenslijndamme.be/