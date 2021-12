Kerstversiering vormt een lichtbaken op de Wulfsberg: “De reacties van passanten: genieten”

Wie langs de Wulfsberg in Zwevegem voorbijkomt, zal het ongetwijfeld al opgemerkt hebben, de kerstverlichting in de tuin van Ronny Vanglabeke. Veel voorbijgangers stoppen om de vele lichtjes eens van nabij te bekijken.

Ronny Vanglabeke (68) is een gepensioneerd gemeentearbeider met een zwak voor decoratie. Hij maakt er dan ook een punt van om in de kerstperiode de tuin van zijn woning en deze van buurthuis De Krote, er rechtover, in een zee van kerstlicht te herschapen. “Ik wil zo een beetje mijn vader Achille eren. Hij hield ook enorm van mooie kerstversiering. Na zijn overlijden maak ik er nog elk jaar een erezaak van om te zorgen voor mooie decoratie.”

De versiering is zelfs een beetje een passie geworden. Ieder jaar komt er wel iets bij. “We zijn nu al vele jaren bezig, en de collectie is al serieus uitgebreid. Vroeger plaatste ik enkel verlichting in onze tuin, maar nu met buurthuis De Krote heb ik er een nieuwe speeltuin bij”, lacht Ronny.

Hoeveel lichtjes er juist hangen, kan Ronny niet exact zeggen. Het zijn allemaal guirlandes met 2.000 lichtjes. Daar hangen er toch wel een groot aantal van. Daarnaast zijn er dan nog figuren en andere ornamenten, waardoor ik eigenlijk geen weet heb van hoeveel lichtjes er hangen. Ik zal het wellicht wel zien als ik de elektriciteitsrekening krijg”, knipoogt hij.

Binnendecoratie

Niet alleen buiten, maar ook in de woning zelf is er opvallend veel kerstversiering te zien. Het meest in het oog springend is een soort kerstdorp. “Dit is ook al enkele jaren een traditie, maar ook hier komen wel jaarlijks huisjes en figuren bij. Ik ga wel niet overdrijven. Het moet mooi blijven en in ieder geval leefbaar voor mij.”

Veel tijd om te rusten is er niet, want na kerst is Valentijn aan de beurt

Zoveel versiering betekent ook veel werk om alles op te bouwen en weer af te breken. “In november ben ik al bezig in en om het buurthuis om dan begin december aan de slag te gaan in mijn tuin en huis. Alles blijft staan tot na Driekoningen. Dan ruim ik eerst de woning op en daarna de rest. Dan zijn we toch al goed halfweg januari.”

Veel tijd om te rusten is er dan niet, want met Valentijn is het buurthuis opnieuw het werkterrein van Ronny. “Het is echt een liefhebberij. Naast de eindejaarsperiode zorg ik ook voor versiering met Valentijn, Pasen, Halloween en zelfs in de vakantieperiode.”

Prijs gewonnen

Ronny geniet uiteraard zelf ook van de versiering, maar misschien nog meer van de reacties van de passanten. “Het is leuk te zien dat heel wat wagens vertragen wanneer ze de versiering naderen. Sommigen stoppen zelfs om het geheel van nabij te kunnen bekijken. Er zijn er zelfs die foto’s nemen. Dat andere mensen er ook van genieten geeft mij een grote voldoening”, besluit Ronny, die vorig jaar de eerste prijs won van de door de gemeente georganiseerde wedstrijd ‘Zwevegem Verlicht’, waar men de mensen wil aanzetten in deze donkere periode hun huis of tuin sfeervol te verlichten. (GV)