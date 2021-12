Kerstverkoop van ’t Ferm voor bouw fietsenstalling

Ondanks de afgelasting van de kerstmarkt Kerst op ’t Capellehof blijft ’t Ferm, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking, niet bij de pakken zitten. Op vrijdag 17 december organiseert ’t Ferm een kerstverkoop op de koer nabij De Kobbe. De opbrengst zal gebruikt worden voor de bouw van een fietsenstalling.

Bij ’t Ferm keek men uit naar Kerst op ’t Capellehof, een evenement dat in het verleden al enkele keren werd georganiseerd op de oude hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle. “Door de huidige coronamaatregelen is het onmogelijk om ons evenement te organiseren, maar we zochten naar een alternatief”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ’t Ferm. Op vrijdag 17 december organiseert de organisatie een kerstverkoop op de koer van De Kobbe. Tussen 14 u. en 18.30 u. verkoopt men er zelfgemaakte producten. “Zo bieden we onder andere gelei, advocaat, zeepjes, tasjes, wenskaarten en vogelkastjes aan.” Meer informatie omtrent de kerstverkoop is te vinden via de website www.fermpakket.be. De organisatie, die werkt vanuit Rollegem-Kapelle, hoopte om dit jaar geselecteerd te zijn als een van de tweehonderd goede doelen van Music For Life. Enkele dagen geleden kreeg Danny Demeersseman echter het nieuws dat dit niet het geval is. “Spijtig, want we hebben een mooi project voor ogen. We zullen het project financieren met eigen middelen en starten binnenkort een mailing op voor giften.”

De realisatie die men bij ’t Ferm voor ogen heeft is de bouw van een fietsenstalling nabij de sporthal in Rollegem-Kapelle. “Iedere woensdag gaan we met onze mensen fietsen. Daarbij kunnen we ook rekenen op een zestal vrijwilligers. Zo beschikken we onder andere over zes tandems. Het fietsproject is een groot succes. We willen graag de fietsen ook ter beschikking stellen van anderen. De bouw van een goede fietsenstalling, waar er ook plaats is voor wat ander materiaal, zou dan ook een nieuwe belangrijke stap zijn voor ’t Ferm”, klinkt het enthousiast.

Verhuizing

Een andere belangrijke stap in de toekomst is de verhuizing van de huidige locatie naar de toekomstige lokalen op de site van ’t Capellehof. “De voorbije jaren groeide ’t Ferm zienderogen. Momenteel hebben we twaalf vaste mensen die we begeleiden, maar we kregen al nieuwe aanvragen binnen. Het oude gemeentehuis is veel te klein geworden voor de werking van ’t Ferm. Gelukkig kunnen we vaak gebruik maken van zaal De Kobbe. We kijken erg uit naar de verhuizing naar ’t Capellehof. Daar zullen we over de nodige ruimte beschikken”, besluit Demeersseman.