Kerstvakantie zonder openbare toiletten in Oostende?

Huidig concessiehouder van de openbare toiletten in Oostende, Plaspunt, is failliet. Daardoor zijn de openbare toiletten in Oostende allemaal dicht. Als het van schepen Björn Anseeuw afhangt, gaan de openbare toiletten wel degelijk open tijdens de kerstvakantie, al moet daarvoor nog een oplossing gezocht worden. “We zitten daar morgen voor samen.”

Kurt Van Eyck, sinds enkele jaren concessiehouder van de openbare toiletten in Oostende, heeft de boeken neergelegd. Dat betekent dat de toiletten sinds kort dicht zijn. Er is al heel veel te doen geweest rond de openbare toiletten in Oostende. Vorig jaar zorgde een discussie tussen Van Eyck en het stadsbestuur er bijna voor dat de toiletten in volle lockdown gesloten bleven. Uiteindelijk werd er bemiddeld en besloot Van Eyck om de toiletten toch te openen. In februari van dit jaar kreeg de Oostendenaar dan toch de concessie toegekend en dat voor de volgende negen jaar. Hij vernieuwde enkele constructies en maakte er ‘Plaspunt’ van.

Liever anders gezien

Plaspunt was echter een project van korte duur, want onlangs legde Van Eyck de boeken van zijn Besloten Vennootschap (BV) neer. “Door het faillissement stopt het contract met de Stad meteen”, zegt Van Eyck in een reactie. “Ik had het liever anders gezien, maar het is wat het is. We hebben beslist om ermee te stoppen omdat de kosten te hoog opliepen. Bovendien werd er geen akkoord bereikt met de stad en jachtclub Marina om het Plaspunt ter hoogte van de Kapellebrug op onze naam te krijgen. Deze moest de motor van het hele bedrijf worden. Ik ben er het hart van in.”

Erg ongelegen

Met de kerstvakantie voor de deur, komt de sluiting erg ongelegen. “Vrijdag zitten we samen om de situatie te bekijken”, reageert bevoegd schepen, Björn Anseeuw (N-VA). “We willen bekijken om de toiletten tegen de start van de kerstvakantie opnieuw te openen. Er zijn enkele haalbare pistes die we eerst willen onderzoeken. Maar als het van mij afhangt, dan zijn de toiletten gewoon weer open. Dan moeten we alleen nog een oplossing op lange termijn uitwerken.”