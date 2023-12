Kersttractorenparade geeft extra kleur aan kerstweekend

De tweede kersttractorparade die door de Landelijke Bedrijfsgilde Maldegem-Adegem werd georganiseerd was een topper. Er verzamelden 120 verlichte en prachtig versierde tractors op de parking van Den Hoogen Pad.

Onder politiebegeleiding reden ze naar Maldegem waar ze een ereronde deden in het centrum. “Wij hadden in alle brievenbussen op de route van de parade een briefje gestoken met het uur waarop de parade daar zou passeren en verontschuldiging voor de overlast die we daarmee veroorzaakten. Dat briefje heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar veel meer mensen hun huis uitkwamen om de tractors te zien passeren. De ereronde in het centrum was een voorstel van burgemeester Koenraad De Ceuninck. Er was ook veel publiek bij de start in Adegem en in het centrum van Maldegem”, vertelde Pieter Jan Hermie van de Landelijke Bedrijfsgilde ons op kerstdag. Op de markt stonden kraampjes waaraan de toeschouwers de innerlijke mens konden verwennen. (LV)