Kersttelefoontjes en wenskaarten tegen eenzaamheid in Roeselare: “Bij ons wordt niemand vergeten met Kerstmis”

In het kader van #1000keeroltegoare organiseert Stad Roeselare heel wat projecten rond eindejaar om eenzaamheid tegen te gaan. Daarvoor sloegen ze de handen in elkaar met onder andere het Dienstencentrum Ten Elsberge en het Dienstencentrum De Waterdam. Het resultaat zijn verschillende initiatieven om voor eenzame mensen een lichtpuntje te creëren.

Twintig jaar geleden ontdekten vrijwilligers van het Dienstencentrum Ten Elsberge in Nederland een dienst die in Roeselare nog niet bestond: dagelijks werden mensen die zich eenzaam voelden of gewoon nood hadden aan een babbel opgebeld. Meteen werd dit concept ook in Roeselare ingevoerd onder de naam De Telefoonster.

Iedereen die dat wenst, kan iedere dag een telefoontje verwachten van een van de enthousiaste vrijwilligers van Ten Elsberge. De vrijwilligers krijgen eerst een opleiding rond communicatie, sociale vaardigheden en beroepsgeheim, zodat de gesprekken vertrouwelijk kunnen verlopen. Regelmatig worden ze ook bijgeschoold. Zo kregen ze onlangs nog een opleiding over psychische kwetsbaarheid.

Veiligheid creëren

Het doel van De Telefoonster is tweeledig. Enerzijds is het uiteraard een vorm van sociaal contact, maar het is ook een manier om veiligheid te creëren voor de persoon zelf en zijn of haar familie: “Mocht de persoon in kwestie niet opnemen, bellen we altijd een contactpersoon op om te zien of alles in orde is”, vertelt Stijn Dusselier, maatschappelijk werker bij het Dienstencentrum Ten Elsberge. “Soms merken we dat bepaalde mensen ook met psychische problemen kampen. Wij werken samen met zorgcoaches en verwijzen hen dan door naar bijvoorbeeld de Sint-Jozefskliniek in Pittem.”

Ook in het weekend en zelfs op feestdagen wordt er gebeld. “We merken dat veel mensen daar nood aan hebben”, aldus Stijn. “We zijn klein begonnen, maar momenteel zijn er 33 mensen ingeschreven en regelmatig krijgen we nieuwe aanvragen. Met corona is dat aantal gestegen. Dat zijn vooral oudere mensen, maar we sluiten natuurlijk niemand uit. Er zijn ook enorm veel jongeren die zich eenzaam voelen. De duur van een gesprek varieert enorm. Je mag toch op twee tot drie uur rekenen per dag.”

Kersttelefoontje

Twee tot drie keer per jaar komen de vrijwilligers samen met de mensen die doorheen het jaar worden gebeld voor een koffiekransje in het Dienstencentrum Ten Elsberge. “Voor hen is dat een hoogdag”, zegt Stijn. “Zij kijken daar altijd enorm naar uit.”

Zeker nu het winter wordt en alsmaar donkerder hebben nog meer mensen nood aan sociaal contact. De medewerkers van Ten Elsberge zorgen er echter voor dat niemand op Kerstmis helemaal alleen zit of vergeten wordt. Daarom organiseren ze een extra actie rond eindejaar. Je kan namelijk jouw telefoonnummer opgeven. Vervolgens zal jij het telefoonnummer van een andere Roeselarenaar krijgen die je op Kerstmis kan opbellen. Ook jij kan op deze dag een telefoontje verwachten.

Wenskaartjes

Wil je een voor jou onbekende Roeselarenaar jouw wensen telefonisch overbrengen? Geef dan je telefoonnummer voor 21 december door via 051 27 27 10 of mail naar dctenelsberge@motena.be. Op zaterdag 25 december tussen 10 en 18 uur kan je bellen naar het nummer dat je hebt gekregen en kan je ook een telefoontje van iemand anders verwachten.

Naast de telefoontjes doet het Dienstencentrum De Waterdam een oproep om net zoals vorig jaar wenskaartjes te schrijven of te knutselen voor een onbekende stadsgenoot. De kaartjes zullen verzameld worden in brievenbussen in Roeselare en deelgemeenten, om vervolgens uitgedeeld te worden onder woonzorgcentra en AZ Delta. “Het is de bedoeling om een onbekende Roeselarenaar of Roeselarenaarster een hart onder de riem te steken”, aldus Siska Pannecoucke, projectmedewerker ARhus.

“Het draait niet zozeer om een kerstkaartje, maar om een soort van geluksbrenger, een positieve noot. Het vormt een lichtpuntje voor iemand die het moeilijk heeft tijdens de donkere dagen. Tijdens de feestdagen worden eenzame mensen nog meer op de feiten gedrukt dat ze alleen en geïsoleerd zijn. Een kleine attentie zoals een wenskaartje kan dan enorm veel deugd doen, als je weinig of geen familie hebt. We willen een warme stad zijn met aandacht voor elkaar.”

Vorig jaar met corona was zo’n positieve noot voor heel wat mensen meer dan nodig. In 2020 was het concept dan ook een groot succes: de medewerkers van Weerwerk konden maar liefst 550 kaartjes afgeven aan de bewoners van woonzorgcentra en patiënten in AZ Delta.

Brievenbussen

Van 15 december 2021 tot en met 31 januari 2022 kan je aan het project deelnemen en een onbekende stadsgenoot verrassen met een kaartje. Wie een bezoekje plant aan ARhus kan creatief aan de slag gaan om een wenskaart te maken in de workshopruimte op de tweede verdieping in De Munt of in filiaal Rumbeke. Je mag zelfs een eigen creatie knutselen, zolang het maar door de gleuf van de brievenbussen kan. De #1000keeroltegoare-brievenbussen zijn te vinden bij ARhus op De Munt, bij de afdeling in Beveren, Rumbeke en in de Gitsestraat.

