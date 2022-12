Kerstster op kerktoren Esen geplaatst

In Esen wordt ieder jaar een grote kerstster op de kerktoren geplaatst waarvan de stralen naar beneden lopen tot op de stoep. Roger Vermeersch (80), Gilbert Deswarte (75) en Michel Pierpont (79) namen dit ruim 30 jaar voor hun rekening, maar dit jaar is het hun laatste keer.

Het plaatsen van de kerstster is niet zo eenvoudig, de stalen constructie moet namelijk helemaal naar boven worden getrokken. Roger Vermeersch (80), Gilbert Deswarte (75) en Michel Pierpont (79) waren ruim 30 jaar de vaste waarde bij het plaatsen van de ster, maar nu houden ze ermee op. Net voor ze de laatste keer de ster zouden plaatsen, is Michel Pierpont onverwacht overleden.

Kerstsfeer

“We zaten met een groepje samen en vonden dat we kerstsfeer moesten brengen in Esen. Rufin Vandezande besliste een ster te maken waarvan de stralen tot op het voetpad kwamen, en met enkele mensen samen beslisten we om die bovenaan de kerktoren te vestigen. Ik ben ik 1988 gestart met helpen met de ster, die toen met touwen naar boven werd getrokken”, vertelt Roger Vermeersch.

“Die ster werd vanuit de kerktoren naar boven getrokken en daar vastgemaakt. De ster was met gewone gloeilampen bezet, waardoor we met rubber dichtingen moesten voor maken zodat het waterdicht was en er bij regen geen gevaar zou zijn. Tegenwoordig wordt er met ledlampen gewerkt.”

Gilbert startte iets later, rond 1992. “Op een gegeven moment kwam mijn buurman Roger vragen of ik zou kunnen helpen en ik dacht ‘waarom niet’. Sindsdien heb ik ieder jaar meegeholpen met het plaatsen van de ster.”

“Tegenwoordig wordt de ster niet langer met touwen naar boven getrokken, maar gebruiken we rolluiklinten als riemen om de ster met een katrol naar boven te trekken. Het is eens gebeurd dat de ster naar beneden viel doordat een lint gebroken was, met als resultaat dat de ster geplooid was. Gelukkig kan de firma Vandezande de ster opnieuw recht plooien.”

Welletjes geweest

Nu houden Roger en Gilbert ermee op. Ook Michel zou voor de laatste keer van de partij zijn om de ster op de toren te plaatsen. “Het is welletjes geweest”, zegt Roger. “Ik ben intussen 80, het is tijd om te stoppen.”

Ook Gilbert houdt ermee op. “We zijn op een punt gekomen dat het genoeg geweest is. We zijn niet meer zo jong en laten de ster graag plaatsen door jongere mensen.” Helaas kon Michel er niet meer bij zijn voor de laatste keer. Hij overleed op 30 november, net voor hij een laatste keer de ster zou helpen plaatsen. Nu staat een nieuwe ploeg klaar om het werk verder te zetten. Eén lid van die ploeg is alvast verbonden met het werk, want de zoon van Roger is lid van de nieuwe ploeg.