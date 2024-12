Kerststalbouwers nodigen inwoners uit op kerstdrink

Op de Wulfsberg op de Kappaert in Zwevegem bouwt men ieder jaar een grote kerststal. Deze lange traditie wil men nog jaren in stand houden.

Het begon allemaal 42 jaar terug wanneer de toenmalige pastoor van de Kappaert, E. H. Messiaen, een oproep deed naar de bewoners van de wijk om op diverse plaatsen een kerststal te bouwen. Die oproep viel niet in dovemansoren en met kerstmis stonden zo’n twaalftal stalletjes doorheen de wijk opgesteld.

Op de Wulfsberg bouwt men nog, zowat als enige buurt, nog jaarlijks een mooie kerststal en dit nu dus al voor de 42ste keer. “Enkele jaren terug, gaven de mensen die ieder jaar instonden voor de bouw van de kerststal, te kennen dat het hun laatste keer was. Omdat we niet wilden dat die mooie traditie zou verdwijnen, hebben we toen een nieuw bestuur gevormd. Heel wat jongere mensen uit de buurt slaan de handen in elkaar om de kerststal op te bouwen en na Driekoningen weer af te breken”, zegt Ann Lambrecht van het buurtcomité.

Offerblok

Uiteraard kost het plaatsen en het onderhoud van zo’n kerststal geld. “Jaarlijks dienen we kerstbomen aan te kopen, verlichting te vernieuwen of herstellingen aan de kerststal uit te voeren. Zo werd dit jaar de voorkant vernieuwd en is de ster met verlichting nieuw. Vroeger werd er een offerblok aan de kerststal geplaatst, maar veel bracht dit niet op. Dan zijn we overgestapt naar een kerstdrink in het vlakbij gelegen buurthuis De Krote”, aldus Ann Lambrecht.

Die kerstdrink heeft op vrijdag 13 december plaats en start vanaf 18 uur. Het buurthuis is gelegen in de Wulfsbergstraat in Zwevegem. Wie op een ander moment aan de kerststal langs de Otegemstraat voorbijkomt moet zeker eens stoppen om het geheel te bekijken.

In de omgeving van het buurthuis hangen ook duizenden kerstlichtjes. Ook dit loont de moeite om even halt te houden.