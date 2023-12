Kerstsfeer tot in het toilet: Hedwige (72) is twee maanden (!) bezig met versiering in haar woning

De meeste mensen zetten begin december pas hun kerstboom, maar Hedwige De Jaegere uit Ieper hing op 7 oktober al de eerste slingers. Twee maanden later is haar huisje volgestouwd met lichtjes, kransen, vijf kerstbomen, Mariabeeldjes, kerstmannetjes, rendieren, wintertaferelen… Tot in het toilet toe. “Soms zit ik hier een uur gewoon naar de versiering te kijken.”

Hedwige De Jaegere (72) is afkomstig van Brugge, maar woont al meer dan 27 jaar in Ieper. Ze heeft twee kinderen Valerie en Dimitri Vanhoorne, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Beroepshalve was ze altijd gerante van Modecoupon, een stoffenwinkel in de Menenstraat.

Al in de inkomhal van haar in de Zonnebeekseweg in Ieper is duidelijk dat de kerstversiering van Hedwige van een ander niveau is, eenmaal in de woonkamer kom je ogen te kort. Werkelijk ieder hoekje, muur, meubel, plafond… is in een kerstjasje gestoken. De tafel staat volledig gedekt, inclusief kaarsen, kerstservetten en kerststukjes die Hedwige zelf in elkaar knutselde. Zelfs in het toilet staat het vol kerstmannen.

“Om tot dit resultaat te komen, ben ik al jaren aan het verzamelen”

“Ik ben op 7 oktober begonnen met het hangen van de guirlandes en de lichtjes langs de plafonds. Dat is het zwaarste werk”, vertelt Hedwige terwijl op de achtergrond All I Want For Christmas van Mariah Carey weerklinkt. “Sindsdien ben ik vele uren per dag bezig geweest om alles te versieren. Tegen eind november ben ik klaar. Dan is het tijd om er van te genieten. Dat is het liefste wat ik doe. Het is ook de mooiste periode van het jaar.”

Wanneer de kerstspirit precies in haar is neergedaald kan ze niet zeggen. “Voor zover ik mij herinner, is het altijd al zo geweest. Maar om tot dit resultaat te komen, ben ik wel al jaren aan het verzamelen. Het is begonnen met engeltjes. Elk jaar neem ik me voor om geen nieuwe kerstversiering te kopen, maar ik kan het niet laten. Veel heb ik ook gevonden op rommelmarkten. Mijn dochter zegt soms dat ik rijk zou geweest zijn mocht ik niet zoveel gekocht hebben. Op zolder staan er trouwens nog honderden dozen. Dit jaar koos ik voor de klassieke kleuren, maar andere jaren kunnen het ook andere kleuren zijn. Het wisselt af.”

Kerstboom tot februari

Ook toen ze nog Modecoupon uitbaatte, haalde Hedwige alles uit de kast om de winkel te versieren. Nog steeds staat ze in voor de kerstdecoratie van café De Bascule op de hoek van de Zonnebeekseweg en de Basculestraat. “Na het kerstfeest in de Mande komt de hele bende naar hier. En dan kruipen ze in mijn bed, want ook mijn slaapkamer is helemaal versierd”, vertelt Hedwige. “Ook wat de cadeautjes betreft, staat er geen rem op. Er zijn nog jaren geweest dat ik meer dan 300 cadeautjes had voor de kinderen en kleinkinderen: sokjes, kleurboekjes, potloodjes… Het ging me vooral om het uitpakken, de verrassing, de lach op hun gezichten.”

Na het vele werk mag de kerstboom ook wat langer blijven staan dan elders. “Dat zal toch tot februari zijn. Sowieso kijk ik meer naar mijn kerstversiering dan naar mijn tv. Voor ik ga slapen, steek ik soms de lichtjes aan en zit ik hier nog een uur te kijken.”